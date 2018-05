araba gaur 13.30h

Cara a Cara 16-5-2018

M. Alvarez: "Yo milito en otro tipo de deportes que no tienen estas ayudas"

16/05/2018

Igor Marín y Mamen Alvarez continúan con el debate acerca de la "Final Four" que tendrá a Vitoria-Gasteiz como capital europea del baloncesto en 2019.

Igor Marín no oculta su entusiasmo al hablar de notición, de premio al Baskonia y de oportunidad para mostrar lo hospitalaria que puede ser esta ciudad. El colaborador asegura que ayer le volvieron loco con decenas de mensajes de la "Final Four" para Vitoria. Marín opina que todo el mundo del baloncesto español y europeo está de acuerdo en que Vitoria merecía la "Final Four" por el pabellón que tiene absolutamente espectacular y por la afición que tiene. Y hace referencia a la magia de un deporte como el baloncesto del que se disfruta y permite sentirse orgulloso.

A Mamen Alvarez le gusta el baloncesto y le parece estupenda la noticia de que en comparación con Londres o Madrid en una ciudad pequeña se haga esta final. El periodista Ismael Diaz de Mendibil le recuerda que la capital alavesa es ya una ciudad media con 250.000 habitantes. Y Mamen Alvarez prosigue señalando que para Vitoria es colocarse en el mundo del baloncesto y que Querejeta lo ha trabajado bien y se lo ha ganado en colaboración con las instituciones públicas. Pero ella advierte que milita en otro tipo de deportes que no tienen estas ayudas y menciona campeonatos de España de esos deportes que solo se merecen un parrafito pequeño en los diarios de esta ciudad. Y concluye su primera intervención felicitando a Querejeta porque lo sabe hacer muy bien.

El periodista participa en el debate para explicar que Gasteiz tiene unas instalaciones modélicas con la excepción últimamente de los campos de fútbol. Igor Marín puntualiza matizando que hay otros deportes y que la capital alavesa es una ciudad modélica en instalaciones deportivas y tiene que seguir así. Mamen Alvarez expone que hay clubes que están entrenando sin calefacción porque no les da... El periodista le dice que habla de una de las modalidades de gimnasia, por ejemplo. La colaboradora vuelve a dar la enhorabuena para una ciudad como Vitoria y añade que tiene amigos hosteleros que supone que se estarán frotando las manos. Marín pide que se pueda cenar a horas intempestivas y que haya camareros, ya que es un problema que existe siempre en la ciudad y que cuando hay eventos se multiplica por diez.