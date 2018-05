araba gaur 13.30h

El PNV resta todo valor a un documento que EH Bildu considera importante

16/05/2018

Euskal Herria Bildu denuncia que el Gobierno Municipal le niega el acceso a un documento que el año 2012 elaboró un técnico municipal.

Este documento, según la formación soberanista, cifra en tres millones de euros anuales el ahorro que supondría la gestión directa del Servicio de Limpieza de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. El gabinete Urtaran asegura que no se trata de un informe, que es un simple borrador, que ni siquiera lleva la firma de su autor. EH Bildu ha recordado, en este sentido, que ocultar información municipal le costó la reprobación hace cinco años a la concejala de Seguridad Ciudadana del entonces Gobierno de Maroto.

El concejal de la coalición abertzale, Aitor Miguel, ha dicho que no se les puede negar información como ya ha quedado acreditado en esa Comisión y ha recordado que por omisión, por ocultación de información mucho menos relevante, este Ayuntamiento ya reprobó a una concejala. El documento fue elaborado por el jefe de costes y es, según la concejala de Hacienda, Itziar Gonzalo, un simple borrador de un técnico. Gonzalo ha añadido que se trata de un archivo que no se ha incorporado a un expediente, por lo que es indisponible para el Departamento de Hacienda y que no cuenta ni siquiera con una firma, por lo que no se puede considerar informe técnico.

EH Bildu insiste, no obstante, en tener acceso a ese documento, porque cree que antes de volver a adjudicar el Servicio de Limpieza se deben tener en cuenta todas las alternativas. Se trata, en palabras de este partido político, del contrato más cuantioso de la ciudad y se plantea un ahorro de 3 millones de euros anuales.