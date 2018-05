araba gaur 13.30h

Cara a Cara 17-5-2018

"Servicios públicos,bien llevados, salen más baratos que en manos privadas"

17/05/2018

Los colaboradores hoy de este espacio son Iñaki Ruiz de Galarreta y "Patas". Ambos hablan acerca de la petición del lehendakari Urkullu a los empresarios de una subida de salarios.

A esta petición del lehendakari, ha respondido el sindicato ELA tachándole de "cínico" porque -ha dicho- no hace lo que predice con los empleados públicos que han perdido poder adquisitivo de un 15% los últimos años. Iñaki Ruiz de Galarreta asegura que un empresario puede subir lo que quiera y cree que los trabajadores han hecho un esfuerzo muy importante durante estos años de crisis para que ahora se recompense ese esfuerzo. El colaborador recuerda que el Gobierno Vasco está regido por la ley de la racionalización de la Administración y no puede subir más de lo que está escrito en la ley. Y añade que si mañana dijese que va a subir el 15% el sueldo a los funcionarios lo que haría sería prevaricar. Ruiz de Galarreta insiste en que no se puede subir lo que se quiere, que está regido por la ley y que hay un tope máximo.

"Patas" agradece que el Gobierno Vasco pida a los empresarios ese esfuerzo que no han hecho y que suban los sueldos. El contertulio menciona los muchos servicios que no son de gestión directa, que están externalizados o subcontratados y en los que, en su opinión, la Administración no hace lo que debería hacer. Para él hay mucha temporalidad en la contratación pública, muchísimos problemas todavía en la subcontratación. Y entiende que algunos sindicatos se enfaden con esos "brindis al sol" sabiendo que luego la Administración se puede agarrar a esa ley estatal.

Iñaki Ruiz de Galarreta afirma que el lehendakari va a intentar reducir todo ese tipo de precariedad y con un empleo importante y que sea de calidad. Y aclara que se trabaja en esa dirección. El analista de la actualidad reconoce que en algunas cosas se puede mejorar y mucho pero que, cuando alguien externaliza un servicio y hay un conflicto, el conflicto es de la empresa, no de quien contrata.

"Patas" opina que lo que hay que mejorar en la Administración Pública es la gestión de los recursos pero se centra todo en el sueldo de las personas trabajadoras. Él piensa que muchas veces no se aplica una gestión pública adecuada y cree que determinados servicios públicos, bien llevados, salen más baratos que en manos privadas.