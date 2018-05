araba gaur 13.30h

Cara a Cara 18-5-2018

C. Bereziartua: "Los permisos de paternidad deberían ser obligatorios"

18/05/2018

Cristina Bereziartua y Alain Coloma hablan sobre natalidad y políticas de familia. El año 2022 todos los padres en Euskadi podrán disfrutar de un permiso paternal de 16 semanas.

Sin esperar tanto, el año que viene, los padres con hijos dispondrán ya de este permiso. Cristina Bereziartua explica que es un pequeño avance y que se menciona la frase "podrán acogerse" lo que quiere decir que igual hay padres que opten por no hacerlo. De ahí que crea que los permisos de paternidad, para que no haya esta brecha laboral, deberían ser obligatorios para hombres y mujeres. La colaboradora reconoce que se aboga para que haya permisos de paternidad y maternidad de igual duración. Ella menciona el caso de que hay padres que no cogen los permisos de paternidad por presiones laborales, porque priorizan su trabajo... Y recuerda que principalmente lo hacen las mujeres. Es un paso -comenta- pero se tienen que dar muchos más para que realmente disminuya esa brecha que existe.

Alain Coloma entiende que es un avance. El contertulio expone que los primeros permisos entraron con el gobierno de Zapatero y que ahora se anuncia un paso contundente por parte del Gobierno Vasco para pasarlo a 16 semanas el año 2022. Para él se trata de repartir las cargas de una vida en común, en pareja con niños de los que ocuparse. El problema, en su opinión, es que esto va a diferentes velocidades, dependiendo de voluntades. Y destaca la fuerza imparable que las mujeres llevan demostrando los últimos años.

El periodista Ismael Diaz de Mendibil pregunta por la baja natalidad. Coloma le contesta con franqueza que ahora mismo toma en su vida la decisión de no tener descendencia pero que no tiene problemas en un futuro para tenerla o incluso adoptar. Le preocupa la pirámida poblacional y darle cobertura a los mayores que han trabajado antes, con jóvenes que trabajen en un futuro. El analista de la actualidad afirma que la mayor tasa de natalidad la tienen personas que vienen aquí y apuesta por hacer sociedades multiculturales.

Cristina Bereziartua opina que cuando se habla de pirámide de edades son situaciones a gestionar. Ella piensa que en un mundo finito, no se puede pensar que va a haber cada vez más gente e insiste en la necesidad de gestionar los recursos sin obligar a la gente a ser padres y madres, y menos en un sistema -apunta- que pone unas dificultades terribles para conciliar la vida.