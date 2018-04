Aventureros

03/04/2018

La vida es un sueño, aprovechala,estas son las palabras que llevaron a nuestro invitado a realizar el sueño de su vida , preparar una moto para llegar a Mongolia atravesando el corazon de Asia

17:41 min



audios (1) No le digas a la mama que me he ido a Mongolia en moto Con poco dinero y menos experiencia , nuestro invitado se embarco en un viaje en moto de dos meses . Su sueño realizar el Mongol Rally atravesando Europa y Asia . Toda una aventura que terminó con un libro ," No le digas a la mama que me he ido a Mongolia en moto"

