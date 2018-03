Radio Vitoria Gaur Actualidad

Reforma integral de las calles Perú y Salvador en el barrio de El Pilar

22/03/2018

El Ayuntamiento de la capital alavesa va a acometer esas obras al igual que la sustitución de árboles en Puerto Rico y Cofradía de Arriaga.

Reforma integral de las calles Perú y Salvador en el barrio de El Pilar

El alcalde Gorka Urtaran se reunió ayer con vecinos de El Pilar para informarles acerca de estas iniciativas urbanísticas. La reunión que se ha celebrado a petición del propio Ayuntamiento tenía como objetivo informar de la inversión cercana a los 400.000 euros en la reforma de las calles Perú y Salvador. La calle Perú verá desaparecer las farolas denominadas de autopista y contará con bidegorri. La calle Salvador, actualmente de menos de dos metros de anchura, será reformada, tendrá árboles y bancos y contará además con un cambio importante para el tráfico.

El presidente de la Asociación de Vecinos de El Pilar, Ángel Mesón, explica que la calle Salvador será de un solo sentido de Venezuela a Cofradía de Arriaga y contará con un calmado de tráfico que no permitirá circular a más de treinta kilómetros por hora. Los vecinos se han mostrado muy satisfechos con lo anunciado ayer por el alcalde. No están tan satisfechos con el arreglo de la plaza de la Constitución a punto de finalizar porque les hubiera gustado, dicen, además de un cambio estético darle mayor funcionalidad. Una plaza que, a falta de que finalicen las obras, ya no tiene foso ni graderío ni tableros de ajedrez. Cuando se inaugure contará con una zona de juegos infantiles.

El alcalde ha informado a los vecinos, que acudieron ayer en número de unos cincuenta, del nuevo plan para cambiar algunos árboles. Se eliminaran unos treinta castaños de gran altura para sustituirlos por otras especies, tal y como se hizo antes en la calle Venezuela. Esa sustitución de especies para el periodo 2017-2018 está prevista en las calles Puerto Rico y Cofradía de Arriaga. Vecinos de la calle Lima pidieron también ese cambio en la reunión mantenida ayer.