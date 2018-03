Radio Vitoria Gaur Actualidad

Agricultura

Estudio y diagnóstico para la creación de un parque agrario en Arrastaria

22/03/2018

Sería el primer parque de estas características de Euskadi con el objetivo de revitalizar y proteger la actividad agraria y aprovechar la cercanía de la zona urbana.

audios (1) Estudio y diagnóstico para la creación de un parque agrario en Arrastaria

El valle de Arrastaria incluye los pueblos de Delika, Artomaña, Aloria y Tertanga y la localidad vizcaína de Orduña. La creación de un parque agrario en la zona no conlleva expropiaciones ni obliga a un tipo de cultivo concreto. Se trata de una iniciativa para favorecer la actividad agraria de la zona. Hoy se presenta el estudio y diagnóstico y tomará la palabra Josep Montasell i Dorda, exdirector del parque agrario del Baix Llobregat.

Montasell i Dorda asegura que cada agricultor tiene una visión particular de su explotación y que el parque agrario no es la suma de individualidades sino el conjunto de promoción de productos, de formación, de mantenimiento del territorio... Este parque agrario de Cataluña comenzó a funcionar hace dos décadas en una zona de huerta y frutales. La marca de producto fresco ayuda a vender los productos del campo y es, en opinión de este especialista, una marca paragüas para los que lo piden y que se pone en las tiendas, en sus cajas. Hay diferentes mercados de agricultores y una información a difundir sobre producción, plagas, etc. La jornada que se va a desarrollar en Amurrio terminará a mediodía con un análisis de los pasos a dar a partir de ahora para la creación del que sería el primer parque agrario de Euskadi.