Radio Vitoria Gaur Actualidad

Laboral

Un Juzgado obliga a Mercedes a readmitir o indemnizar a un trabajador

23/03/2018

El Juzgado de Vitoria ha obligado a la empresa automovilística a readmitir o pagar una indemnización a un trabajador al que realizó varios contratos temporales en lugar de uno indefinido.

audios (1) Un Juzgado obliga a Mercedes a readmitir o indemnizar a un trabajador

El despido, según han explicado fuentes del sindicato LAB, se ha considerado improcedente. No es la primera vez que los tribunales obligan a Mercedes a readmitir trabajadores. Ya hubo una sentencia de este tipo en febrero y se calcula que habrá más durante este año. El portavoz del sindicato LAB, Mikel Díaz de Alda, señala que sabe que hasta ahora hay 10 sentencias favorables y unas 5 o 6 todavía a la espera de juicio pero eso no quiere decir que no haya más.

El juez ha concluido que hubo fraude en los contratos temporales, cuando tenían que haber sido indefinidos. Se ha condenado también que el despido fue indefinido. La sentencia deja a elección del trabajador la opción de recibir la indemnización que le corresponde o volver a la empresa.