Radio Vitoria Gaur Actualidad

ENTREVISTA RV GAUR

"Nadie ha contactado con ABRA sobre el centro de promoción del vino"

Radio Vitoria | E.T.

28/03/2018

La gerente de ABRA Inés Baigorri se extraña de que se abra en el Palacio Zulueta un centro de promoción del vino de Rioja Alavesa sin contar con ellos. Pide que se aclare si es una iniciativa privada

Desde hace tiempo se baraja la idea de que el palacio Zulueta albergue un centro de promoción de los caldos de Rioja Alavesa en Vitoria-Gasteiz. Proyecto que la directora gerente de la Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa ABRA, Inés Baigorri, no conoce porque nadie se ha puesto en contacto con ellos. Se extraña que siendo la referencia del sector no se cuente con ellos si realmente se trata de hacer un proyecto público. Por ello, reclama que se deje claro si será algo privado y en ese caso, asegura, el centro no debe llevar el nombre de Rioja Alavesa.

Por otra parte, Baigorri se ha mostrado preocupada por la posibilidad de que la línea de alta velocidad Miranda- Logroño atraviese Rioja Alavesa. Asegura que está en conversaciones con una asociación de Rioja Alta y anuncia que en breve presentarán una iniciativa que busca mostrar una voz unida en Álava, sin fisuras, e contra de este posible trazado.

Las nuevas etiquetas diferenciadoras ha sido otro de los temas abordados. Ya hay 150 bodegas en las que se lee Rioja Alavesa y otras 40 de vino de pueblo. El año que viene se distinguirán los viñedos singulares. Por cierto, que la calidad del vino joven de este año, según ABRA, es estupenda. Lo malo es que no hay mucha cantidad.