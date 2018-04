Radio Vitoria Gaur Actualidad

EH Bildu critica la escasa presencia de mujeres en un evento como el Azkena

11/04/2018

La Comisión de Cultura del Consistorio de la capital alavesa ha sido el escenario del debate sobre desigualdad centrado en el próximo Azkena Rock Festival.

El Azkena Rock Festival se celebrará en Vitoria los días 22 y 23 de junio, viernes y sábado respectivamente, organizado por la empresa de eventos musicales con sede en Bilbao Last Tour. Este acontecimiento musical cuenta este año con 40 grupos, de los cuales solo 1 está formado por mujeres y solamente 4 tienen al menos una mujer en sus filas. Euskal Herria Bildu critica que no se pongan condiciones de igualdad para un evento que dispone de una subvención municipal de 270.000 euros.

La concejala de Cultura, Estíbaliz Canto, cree que el porcentaje este año es mayor aunque no suficiente y dice que si no se ponen porcentajes el avance es muy lento. La edil se pregunta, de todos modos, si se está invisibilizando a la mujer cuando una cabeza de cartel es un grupo encabezado por la rockera Joan Jett. La concejala de Bildu, Ane Aristi, le ha replicado que lo que está haciendo es comprar la estrategia de Last Tour cuando metió un gol al presentar como cabeza de cartel a Joan Jett para querer acallar las voces y las críticas que venían del año pasado.