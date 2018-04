Radio Vitoria Gaur Actualidad

Gestión del Agua

Zadorra Bizirik exige responsabilidades por las inundaciones

13/04/2018

La plataforma Zadorra Bizirik ha criticado la gestión que se está realizando del embalse de Ullíbarri. Este colectivo reclama un nuevo sistema de explotación.

Este nuevo sistema de explotación tendría que responder, en su opinión, al interés general por encima de intereses privados como los de Iberdrola. Zadorra Bizirik exige a su vez responsabilidades tanto políticas como técnicas por las inundaciones. De ahí que sus integrantes consideren que en la gestión del embalse de Ullíbarri prima el interés de Iberdrola y no la prevención de las inundaciones.

La plataforma asegura que no ha habido una buena gestión del embalse en los últimos días. Zadorra Bizirik denuncia que la Mesa Interinstitucional del Zadorra se haya reunido cuando ya se había entrado en estado de alerta y no antes para intentar mitigar los daños ocasionados por el desembalse. El colectivo asegura que en la gestión de Ullíbarri priman los interese eléctricos de Iberdrola, que es propietaria de la infraestructura, y no la seguridad y la prevención de las inundaciones. El portavoz de Zadorra Bizirik, Iosu Aranbarri, señala que esta vez se estaba muy por encima y si se preveía, se esperaban situaciones meteorológicas adversas, ha habido 6 días en los que se podía desembalsar y no se ha hecho.

Por otro lado, a través de las redes sociales, la plataforma en contra de la construcción de un dique para, presumiblemente, defender al aeropuerto de Foronda de inundaciones asegura que estas últimas avenidas han demostrado que no es necesario. El colectivo Dikerik Ez subraya que la amenaza para el aeropuerto es el Zadorra y no el río Zaia, donde se proyecta la construcción de un dique de casi 4 kilómetros y 3 metros de altura.