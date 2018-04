Radio Vitoria Gaur Actualidad

Vivienda en Vitoria

Críticas de la oposición por la reducción de ayudas a la rehabilitación

26/04/2018

La oposición municipal ha lanzado sus críticas contra el Gobierno de Gorka Urtaran acusándole de recortar este año un 60% dichas subvenciones.

Críticas de la oposición por la reducción de ayudas a la rehabilitación

El equipo de Gobierno argumenta que la cantidad inicial es realista, acorde con la situación económica de la sociedad y ampliable. El Partido Popular, EH Bildu y Podemos han utilizado diferentes argumentos para mostrar sus críticas. El concejal del PP, Miguel Garnica, ha explicado que Urtaran está siendo incapaz de generar ingresos en la sociedad urbanística municipal Ensanche XXI para sostener su actividad, lo que ha provocado que haya tenido unas pérdidas de más de 6 millones de euros en el último año. La portavoz municipal de EH Bildu, Miren Larrión, ha comentado que Urtaran propone ahora rebajar estas ayudas a 1 millón de euros, un recorte del 60% que no van a aceptar. Podemos, en palabras de su concejal Juan Cerezuela, ha añadido que no es posible permitirse no hacer nada ni quedarse de brazos cruzados ante la inacción de este Gobierno y de los anteriores.

El Gobierno Municipal ha querido defenderse de las críticas y ha declarado que la partida inicial de 1 millón de euros es ampliable en función de los ingresos que se vayan obteniendo y que no quiere que se genere insuficiencia presupuestaria en la sociedad. Ha recordado, asimismo, que, durante su legislatura, Ensanche XXI ha dedicado 6.900.000 euros a la rehabilitación y ha sido demandada por más de 10.000 hogares vitorianos.