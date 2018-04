Radio Vitoria Gaur Actualidad

Sentencia de Navarra

Indignación, incredulidad y enfado en Vitoria ante el fallo judicial

27/04/2018

La respuesta fue casi inmediata contra la sentencia de la Audiencia de Navarra que condenaba a los 5 miembros de "La Manada" a 9 años de cárcel por abuso sexual, no agresión ni violación.

La movilización consistió en una multitudinaria protesta en la plaza de la Virgen Blanca que se convirtió en manifestación espontánea hasta el Palacio de Justicia donde terminó con una sentada. Las expresiones de rechazo a la sentencia de la Audiencia de Navarra recordaron ayer mucho a esa histórica movilización de hace apenas dos meses en la capital alavesa el 8 de marzo. La plaza de la Virgen Blanca estuvo llena de mujeres y de pancartas en las que podían leerse lemas como "Nosotras te creemos" o "Esta sentencia es violencia".

La indignación, la incredulidad, el enfado de las mujeres vitorianas se escuchó, se sintió en todo el centro de la ciudad. Su recorrido a través de las calles Prado o Micaela Portilla finalizó frente al Palacio de Justicia, donde tuvo lugar la sentada que se prolongó casi una hora. Una mujer participante exclamaba que estaba claro que no había habido consentimiento, y que una sentencia que no consideraba que eso es una violación, es una vergüenza. Una vergüenza gordísima, añadía otra, tenían que juzgarles a ellos, a los jueces. Una tercera comentaba que no lo entendía, que le parecía algo surrealista.

Hubo tanta gente que, de manera improvisada, se fue sumando a la manifestación que incluso tuvo que cortarse el tráfico y la circulación del tranvía. Además de rabia e indignación, el sentimiento generalizado de las mujeres y hombres vitorianos que salieron a la calle fue de incredulidad, de no creerse el fallo de la Audiencia de Navarra. Hubo mujeres y hombres, niños, jóvenes y mayores, todos y todas juntos, gritando en la calle que "No es No", que lo ocurrido durante los Sanfermines de hace dos años fue una violación.

Durante la manifestación se vivió un momento de tensión ya en los Juzgados. Sucedió cuando varios de los asistentes cruzaron un semáforo en rojo. Un agente identificó a varias personas y reprendió a los participantes. La actitud del policía fue reprochada a su vez por la gente concentrada.