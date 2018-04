Radio Vitoria Gaur Actualidad

Gastronomía

Los clásicos de San Prudencio, caracoles y perretxikos

27/04/2018

El último toque de retreta va a anunciar, a las diez de la noche, desde el Palacio de la Diputación el comienzo de las fiestas de San Prudencio.

La fiesta se desatará en una noche en la que, como es tradicional, la lluvia puede hacer acto de aparición. Pero será difícil que el tiempo pare la fiesta ya iniciada. En el programa de actos para esta noche destaca la tamborrada que arrancará a las once y media de la noche co la concentración de las sociedades gastronómicas en la plaza de la Provincia. Y a las doce y media, otro acto ineludible será la verbena en la plaza del Arca con Joselu Anaiak. Los pregoneros de estas fiestas no faltan a su cita de cada año.

Pero las fiestas de San Prudencio es difícil entenderlas sin un encuentro en torno a la mesa, y en ella hay dos elementos clásicos: los caracoles y los perretxikos. Estos últimos, en algunos casos, están a precios prohibitivos. Los vendedores hablan de 72 euros el kilo los de aquí y el resto a precios que oscilan entre los 36 y 40 euros. Hay afortunados que dicen que siendo buenos, igual les da.

Tras una buena cena o dejándolos para la comida de mañana, en la jornada del patrón de Álava, la fiesta se traslada a las campas de Armentia. Allí habrá un pintxo solidario organizado por Radio Vitoria a beneficio de la Asociación de Enfermos de Alzheimer o por la tarde, en la plaza de España o plaza Nueva, la gran chocolatada a favor de la Asociación Bultzain.