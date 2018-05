Radio Vitoria Gaur Actualidad

El Gobierno Vasco remite a la Fiscalía la situación de Montessori School

10/05/2018

El Gobierno Vasco ha remitido a la Fiscalía de Menores la situación de este colegio internacional, Montessori School, que funciona desde 2016 sin tener autorización oficial para hacerlo.

Esta escuela no cumple las condiciones mínimas exigidas a los centros de enseñanza. No se han aportado las acreditaciones necesarias para ser reconocido como centro de enseñanza internacional y las instalaciones no cumplen las condiciones mínimas exigidas. La delegada de Educación en Álava, Blanca Guerrero, declara que la Fiscalía de Menores habrá de determinar si estos niños y niñas se encuentran en situación de desprotección y si los tutores de los mismos incurren en algún tipo de responsabilidad.

La parlamentaria de Podemos, Cristina Macazaga, ha advertido de la gravedad de este caso y ha manifestado que sigue sin entender por qué hasta 2016 no ha hecho nada el Departamento de Educación o no menciona haberlo hecho. Otra parlamentaria, en este caso de EH Bildu, Miren Larrión, ha opinado que es absolutamente incomprensible la impunidad con la que está actuando la persona promotora, la cantidad de irregularidades en las que ha participado y que pueda seguir anunciando que tiene abierta la matrícula para el curso que viene.

El Gobierno Vasco ha ofrecido a las familias de los 11 niños matriculados en la etapa de Primaria una plaza en un centro autorizado. Solo 3 han aceptado; otras 8 han rechazado la oferta para reubicar a los pequeños.