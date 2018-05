Radio Vitoria Gaur Actualidad

Movilidad Sostenible

Comienzan las actividades de la Semana de la Bicicleta

14/05/2018

A pesar de la denominación de Semana, la iniciativa se prolongará hasta el próximo 7 de junio. Habrá más de 50 actividades en los centros cívicos y barrios de Vitoria-Gasteiz.

Se trata de que la bicicleta ocupe un lugar destacado en la movilidad. Según los últimos datos, su uso ha aumentado un 17% respecto al año 2015 y se han incrementado también el número de comercios que se suman al fomento de su uso ofertando facilidades a la hora de desplazarse por la ciudad en dos ruedas. En la edición de este año cobra, además, un especial protagonismo la mujer.

Ellas se suben menos a la bicicleta que los hombres. Un 35% de las féminas utiliza este vehículo en sus desplazamientos diarios frente al 65% masculino, aunque uno y otro sexo siguen impulsando las estadísticas sobre su uso en la ciudad. El 17% de todos los movimientos se hacen en una bicicleta y el porcentaje no deja de crecer. El Centro de Estudios Ambientales se ha propuesto aumentar esa cifra y pone en marcha la edición número 17 de la Semana de la Bicicleta, que realmente dura casi un mes. El objetivo es que cambien de opinión quienes todavía no creen que ese vehículo pueda ser la mejor alternativa para desplazarse, ya que no consume combustible, te mantiene en forma y no tiene problemas de aparcamiento.

El presidente de la Asociación de Ciclistas Urbanos, Bizikleteroak, Karle Olalde, dice que lo que se pretende es que la visibilidad de la bicicleta sea aún mayor en la ciudad, que haya una concienciación de como debe usarse, cuales son las normas que hay que seguir, su mantenimiento, y así ayudar a que la mayor parte de la ciudadanía deje el coche en casa. Para ello se han organizado medio centenar de actividades con las habituales como charlas, salidas guiadas o talleres para aprender mecánica. Algunas han sido organizadas por mujeres y están destinadas específicamente a ellas, con un logo que las va a identificar.