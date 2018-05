Radio Vitoria Gaur Actualidad

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Quejas por el precio de la gasolina, aunque Álava es de las más baratas

18/05/2018

Un informe de la OCU, organización de consumidores y usuarios, asegura que la gasolina en Álava es la más barata de Euskadi y también una de las que tiene los precios más bajos en el Estado.

A pesar de ello, los consumidores se quejan de los elevados precios que se pagan por repostar. Las opiniones coinciden a la hora de señalar que se cargan impuestos de forma exagerada por la gasolina, sobrecostes que afectan al consumidor. Todo ello aunque el llamado "impuesto del céntimo sanitario" no se aplica en Euskadi.

El asesor jurídico de la OCU en Euskadi, Kepa Loizaga, explica que la gasolina en Álava es de las más baratas no solo de Euskadi sino también del Estado. Loizaga asegura que el territorio alavés tiene uno de los precios más bajos ya no solo a nivel de Euskadi sino en el Estado porque no tiene tanta gasolinera de "marca". En Vitoria, la gasolinera más cara es la de Shell situada en Portal de Gamarra y, en cambio, la más barata está junto al Eroski de la calle Zaramaga, en el Boulevard.

Esta conclusión se extrae de un estudio que ha realizado la organización de consumidores y usuarios entre casi 10.000 estaciones de servicio. El ahorro medio se sitúa en un 10%.