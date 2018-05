Radio Vitoria Gaur Actualidad

Acuerdo sobre Limpieza

"No puedo plantear una resolución de contrato en FCC sin probar la causa"

22/05/2018

La teniente alcalde del Consistorio vitoriano,Itziar Gonzalo, ha declarado con respecto al contrato con FCC sobre la limpieza de la ciudad que tienen que valorarlo a nivel jurídico y a nivel técnico.

Mientras tanto, Euskal Herria Bildu, basándose en el informe jurídico elaborado por la jefa del Servicio de Compras del Ayuntamiento, concluye que el Gobierno Municipal estaría incurriendo en fraude de ley con la ruptura del acuerdo con FCC. El concejal Aitor Miguel ha dicho que llevan meses denunciando que la estrategia de Urtaran es poner la alfombra a FCC para que pueda volver a presentarse, esta vez ganando mucho más dinero. Y ha añadido que el alcalde hace pactos en despachos con FCC en fraude de ley y ahora un informe jurídico pone de manifiesto que el conflicto se ha cerrado en falso.

EH Bildu pide la comparecencia del alcalde al igual que lo hace el Partido Popular, que acusa a Urtaran de haber firmado un contrato que no puede cumplir. Podemos lo considera una farsa e Irabazi denomina la situación de extremadamente grave. Desde el Gobierno, a preguntas de Radio Vitoria, la concejala Itziar Gonzalo ha hablado sobre la posibilidad de que la ruptura del acuerdo no pueda llevarse a cabo por trabas legales. La representante municipal ha señalado que, de momento, tienen que valorarlo a nivel jurídico y a nivel técnico y que es necesario que se aporte esa información. Gonzalo considera que no se puede plantear una resolución del contrato sin probar la causa y que necesitan que se pruebe. De ahí que el Gobierno Municipal esté recabando información, no un único informe sino más, y con todos ellos elaborará un expediente.

El contrato de limpieza y recogida de residuos de la ciudad con la UTE -unión temporal de empresas- liderada por FCC es de 22 millones de euros anuales. Un contrato que se iba a romper pero ahora surgen dudas. Se cuestionan las razones dadas por FCC, como el alto absentismo, para renunciar.