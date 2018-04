Radio Vitoria Gaur Magazine

La Síndica responde

El próximo viernes saldrá a la luz el informe trimestral de la Síndica

09/04/2018

Será el primer informe realizado por Leire Zugazúa.

audios (1) El próximo viernes saldrá a la luz el informe trimestral de la Síndica

Se presentará este viernes 13 de abril en el consistorio gasteiztarra. La síndica Leire Zugazua ha resaltado en Radio Vitoria que el número de casos recogidos en dicho informe ha disminuido ligeramente. Además, ha explicado que las gruas han retirado dos bicis candadas en un banco junto a la estación de autobuses.

Dos casos similares en los que se les han impuesto 200 euros de multa a cada uno, que se reducirían a 100 si se acogen al pronto pago. Los dueños de las bicicletas alegan que no había sitio para aparcarlas en la zona habilitada para ello y que por eso, las candaron a bancos. Ahora deben justificarlo. Leire Zugazua asegura que el reglamento permite candarlas ahí si no hay sitio en el lugar habilitado y si no entorpece la actividad normal.