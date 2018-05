Radio Vitoria Gaur Magazine

MEJORANDO ÁLAVA

Quejas sobre BUX, el transporte a demanda de los pueblos de Vitoria

02/05/2018

Una oyente nos cuenta los problemas que tiene el servicio, que no se puede pagar con la tarjeta BAT, no se pueden acoger a los descuentos, sólo se venden en algunos estancos y no permite transbordos.

