Renovado Enebizia, que impulsa autonomía de personas con síndrome de Down

07/05/2018

La Diputación Foral de Araba ha renovado el convenio del programa Enebizia con la Asociación Down Araba, que permite dotar de autonomía a las personas afectadas por el síndrome de down.

La Diputación Foral de Álava, a través del Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS), ha renovado su colaboración con la asociación Down Araba-Isabel Orbe, con la firma de la prórroga del convenio de colaboración para 2018 para el desarrollo del programa de entrenamiento para la vida independiente, Enebizia, al que la institución foral aporta 65.457 euros este año.

Así lo ha anunciado hoy la diputada foral de Servicios Sociales, Marian Olabarrieta, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañada por Iosu Isuskitza, presidente de Down Araba-Isabel Orbe. En el transcurso de la presentación, la titular del Departamento de Servicios Sociales ha agradecido la labor que realiza esta asociación “para contribuir la mejora de la calidad y condiciones de la vida de las personas con síndrome de Down y lograr las más altas cotas posibles de vida autónoma e independiente”.

Por su lado, Iosu Isuskitza, presidente de Down Araba-Isabel Orbe, ha resaltado “la importancia de desarrollar un programa de vida independiente como Enebizia, porque permite dotar a las personas usuarias de una mayor autonomía personal. Supone una experiencia de entrenamiento para la vida independiente para favorecer la integración y normalización de las personas con síndrome de Down. El proyecto pretende que, desde el respeto de la elección de la persona con discapacidad, esta pueda adquirir el mayor nivel de autonomía posible y, si no es posible la realización autónoma de los requisitos de la vida independiente, sepa rodearse de los apoyos que necesite”.

Marian Olabarrieta ha puesto de relieve la “colaboración estrecha” que el IFBS mantiene con decenas de asociaciones de Álava que trabajan en el ámbito de los servicios sociales, y que gestionan programas y servicios que son competencia directa de esta Diputación Foral de Álava, como es el caso de Enebizia

“Es precisamente este aspecto, el de impulsar cada vez más la mayor autonomía posible de las personas con discapacidad, uno de los objetivos de la Diputación Foral de Álava dentro de nuestras políticas de promoción de las personas con discapacidad”, ha explicado la diputada foral, quien ha detallado que alrededor de 200 personas con discapacidad intelectual residieron el año pasado en diferentes viviendas con apoyos repartidas en el conjunto del territorio.

El objeto del programa Enebizia es el momento previo, preparar al joven o la joven que muestra su deseo de una vida independiente, “muchas veces venciendo miedos propios, y quizá el recelo de sus propias familias, por su lógico afán protector”.

Desarrollo de la vida como personas adultas

Tras señalar que el año pasado participaron en este programa 10 jóvenes, Marian Olabarrieta ha destacado que el programa Enebizia forma a jóvenes con Síndrome de Down en destrezas que promueven su autonomía personal y por tanto su calidad de vida, incluidas la toma de decisiones en la vida cotidiana y la participación en el diseño de su futuro, es decir, “poder decidir con quién estar, con quien vivir y en definitiva cómo desarrollar su vida como personas adultas”. Paralelamente, se desarrollan los soportes de apoyo a las y los jóvenes y sus familiares, que favorecen una mayor autonomía de la familia y, por tanto, la prevención de situaciones de estrés y desarrollo emocional.

El programa consta de varios grupos, empezando por uno de preparación de la autonomía, en el que los jóvenes se forman con estancias diurnas en el piso y apoyo educativo durante el 100% del tiempo. Hasta el grupo donde las personas participantes conviven de lunes a viernes, al principio con el 100% del tiempo con apoyo educativo, para según avanzan los días posibilitar que esta ayuda se retire durante las noches.

Mediante el convenio prorrogado para este ejercicio 2018, la Diputación Foral de Álava destina 65.457 euros a este programa, lo que supone un incremento de la dotación de alrededor del 20% en los dos últimos años.