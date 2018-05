Radio Vitoria Gaur Magazine

¿Cuánto sube la cesta de la compra de las personas intolerantes al gluten?

22/05/2018

Se estima que a día de hoy un 1% de la población del estado o lo que es lo mismo más de 450.000 personas padecen esta intolerancia al gluten, más conocida como celiaquía.

Cuando un celiaco ingiere alimentos que contienen gluten, se lesiona el revestimiento del intestino delgado, lo que reduce su capacidad para absorber nutrientes, por lo que las personas afectadas por este trastorno sufren pérdida de peso y de masa muscular, fatiga, náuseas, vómitos, diarrea, alteraciones del carácter, dolor abdominal y retraso del crecimiento, en el caso de los niños.

La frecuencia con que se presenta la celiaquía es aproximadamente de uno de cada 200-300 nacidos, aunque los expertos advierten de que esta intolerancia está infradiagnosticada y que menos de una cuarta parte de los celíacos saben que padecen la enfermedad.

En Araba hay 3000 personas afectadas. Su tratamiento consiste en el seguimiento de una dieta sin gluten estricta y de por vida. Ser celiaco es tener que leer al detalle las etiquetas de los alimentos y es tener que pagar unos 120 euros más al mes por ellos.

En países europeos de nuestro entorno como Francia, Italia, Suecia, Grecia o Alemania se conceden ayudas que oscilan entre los 35 y los 120 euros mensuales. Aquí, por el contrario, las subvenciones a los celiacos brillan por su ausencia.

Los celiacos son los unicos que deben consumir productos sin gluten. El resto de los mortales, no.

Los alimentos sin esta proteina no son más sanos que los standars, ni adelgazan.

En un estudio reciente realizado por la universidad de hertfordshire, en el que se compararon mas de 1700 productos alimenticios, se detectó que los alimentos sin gluten contenían mas grasa, sal y azucar que sus equivalentes sin este compuesto y tambien tenían menor contenido de fibra y proteína.

Así pues, los alimentos sin gluten no ofrecen ninguna ventaja nutricional sobre los alimentos que sí lo contienen, por lo que no son una alternativa mas saludable para las personas que no requieren una dieta libre de gluten.