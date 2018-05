Radio Vitoria Gaur Magazine

ZINEMA GAUR

La nueva edición de Zinema Gaur ofrecerá proyecciones, charlas y talleres

23/05/2018

Habrá una sesión especial dedicada a una nueva generación de cine vasco sin olvidar la formación a través de los talleres que nos mostrarán nuevas formas de entender y construir imágenes.

Con la primavera Zinema Gaur abre una nueva temporada con proyecciones, encuentros con cineastas y talleres. Películas que son recuerdos de veranos pasados en un lago: Grandes nombres del cine contemporáneo se darán cita: la argentina Milagros Mumenthaler o Manuel Abramovich, entre otros, pero también nuevas generaciones del cine hecho aquí (Chico Pereira y su entrañable Don Quijote). Además, tendremos una sesión especial dedicada a una nueva generación de cine vasco que ya está dando mucho que hablar: Koldo Almandoz, Aitor Gametxo, Arantza Santesteban o Irati Gorostidi, con la presencia de los y las cineastas. Sin olvidar un espacio para la formación a través de los talleres que nos mostrarán nuevas formas de entender y construir imágenes.

PROYECCIONES

28 de mayo. 19:30 La idea de un lago. Milagros Mumenthaler. 2016. Argentina. 82 min.

Inés prepara la edición de su libro fotográfico durante los últimos días de su embarazo. Revive los veranos de su infancia en Villa La Angostura, junto al lago. Los juegos, los pactos de sangre entre hermanos, los desencuentros y los recuerdos que no existen cobran vida a partir de las fotografías. Se reabren antiguas heridas que truncarán las relaciones de Inés con su expareja, su madre y su hermano. Iniciamos un viaje emocional habitado por el fantasma de un padre ausente, en un evocador ejercicio de construcción poética de la memoria.

4 de Junio 19:30. Donkeyote. Chico Pereira. España. 2017. 86 min.

Manolo lleva una vida tranquila en el sur de España y tiene dos grandes pasiones: su burro Gorrión y las largas rutas a pie. Con 73 años Manolo está dispuesto a vivir su mayor aventura hasta la fecha. Quiere hacer una larga ruta a través de EEUU, pero no quiere hacerlo sin su amigo Gorrión. Manolo contacta con agencias de viajes, asociaciones ecuestres y hasta con la embajada americana, pero todo son trabas. Las dificultades no desaniman a Manolo, que incluso a su edad empieza a aprender inglés. A través de su deseo de viajar hasta América con su burro, Manolo emprenderá un camino que en última instancia le hará retomar la relación perdida durante años con parte de su familia más cercana.

11 de Junio. 19:30 Nuevo cine vasco* ( tres proyecciones)

Plágan. Koldo Almandoz. 2017. 10 min.

Plaga: Del lat. plaga 'golpe', 'herida'. Sig. Aparición masiva y repentina de seres vivos de la misma especie que causan graves daños a poblaciones animales o vegetales. Abundancia de algo nocivo.

Cicha Symfonia (Sinfonia isila). Aitor Gametxo. 2017. 25 min.

La impronunciable Wroclaw, ciudad de fronteras fluctuantes, actualmente es escenario, como todas las ciudades, de ruidos y melodías ante las cuales las personas sordas viven ajenas. Sin embargo, los movimientos que realizan con sus manos, torsos y caras, se funden día a día con esos ritmos urbanos de los que somos testigos de excepción. A lo largo de toda una jornada asistimos a una extraordinaria sinfonía silente compuesta por rimas visuales, conversaciones, instantes cotidianos, emociones y placeres infantiles que de normal nos pasan desapercibidos, pero aquí nos son redescubiertos en el más acogedor de los silencios. Retrato sinfónico de una ciudad sonoramente familiar.

Euritan. Irati Gorostidi, Arantza Santesteban. 2017. 21 min.

Euritan propone una revisión de la narración “Klara eta biok”, escrita por Itxaro Borda en 1985. Enfrentando a la autora a las palabras de su pasado, se actualiza la mirada sobre la relación periférica en torno al carácter vasco

*Con presencia de los cineastas

18 de Junio, 19:30. Beyond the one. Anna Marziano. Alemania. 2017. 70 min.

Mediante una selección de pasajes musicales, cinematográficos y literarios, este documental propone un diálogo que atraviesa el laberinto de la violencia doméstica y el dolor provocados por los ideales o las circunstancias. Aborda distintos intentos de convivencia y de conexión con personas fallecidas en una amplia reflexión sobre nuestra condición singular/plural. No es un film sobre la familia, las relaciones de pareja, la comunidad o el poliamor, sino una serie de indicios de un acto de existencia. Sonidos que evocan encuentros con personas y momentos. Conversaciones en las que se entrelazan el ensayo y la poesía, que recorren la zona gris en la que nuestros seres solitarios se funden y surge la ambigüedad de nuestra vida íntima de relaciones.

25 de Junio, 19:30. Paisaje y deseo: el cine de Laida Lertxundi

El cine de Laida Lertxundi está hecho de planos rotos e interrumpidos, de imágenes terminando o de restos de imágenes. Una estética bressoniana de la fragmentación de los cuerpos y del espacio sugiere lo que podría estar ocurriendo fuera de cuadro. Vivir para Vivir es la más abstracta de sus películas; el cuerpo aquí no es siquiera un pedazo de cuerpo, sino un cuerpo aludido mediante un latido o un orgasmo que se alcanza como se alcanza un horizonte (de nubes y montañas). Andrea Franco

Laida Lertxundi

Artista, cineasta residente en Los Angeles. Sus trabajos, rodados en su mayor parte en 16 mm, se mueven entre los espacios íntimos de la interioridad y la magnitud de los grandes paisajes abiertos, con la intención de abarcar una geografía transformada por la subjetividad y los afectos. Su obra se ha exhibido en festivales y galerías de todo el mundo.

* Durante la charla se proyectarán las películas 025 Sunset Red y Vivir para Vivir, de Laida Lertxundi

2 de julio. Baronesa. Juliana Altunes. Brasil. 2017. 70 min.

Baronesa transcurre en un barrio marginal de Belo Horizonte y sigue la cotidianidad de Andreia y Leid. A la primera se la ve trabajando, descansando, bañándose, charlando con sus amigos. A pesar de la insólita placidez de los días, hay un fondo violento que acecha: los enfrentamientos de bandas ligadas a la venta de drogas se presienten y en ocasiones se enuncian en los diálogos. Así descrito, Baronesa parece ser un film sombrío. No lo es. La dignidad de sus personajes resplandece de principio a fin, y si bien la austeridad impuesta por la propia condición económica se constata plano tras plano, Antunes registra instantes de gran hermosura. El ocio de los desposeídos puede incomodar y como tal desentona con las ideas preconcebidas sobre el derecho al descanso y la relación del placer con la riqueza. Hay que imaginar En el cuarto de Vanda, de Costa, pero sin el pesimismo y claustrofobia de aquel film. El vitalismo de Baronesa es casi un milagro. - Roger Koza

9 de julio. Soldado. Manuel Abramovich. 2017. Argentina. 72 min.

Un joven decide alistarse en el ejército. Se convierte en el tamborilero de la banda militar y en su vida diaria combina el entrenamiento militar y la música. ¿Cuál es la función del ejército argentino hoy en día, más de treinta años después de la dictadura? ¿Qué significa ser un soldado en un país sin guerras?

Talleres

Taller de la foto a la animación al vj-ing . Impartido por Itziar Garaluce, artista visual

15 de Junio, sábado. 10:00-14:00 / 17 de Junio, domingo. 10:00-14:00

Máximo de personas: 15

Este taller tiene como objetivo conocer la trayectoria de la exploración visual que ha hecho el ser humano; desde el descubrimiento de la luz y las sombras, plasmadas en una superficie para retratar un instante y convertirlo en un objeto para el recuerdo, hasta el regreso de lo efímero. Las personas hemos hecho todo por capturar y reproducir la realidad en superficies más o menos duraderas. Así hemos llegado a tener un montón de imágenes y a la tecnología para darles movimiento, hemos inventado el cine, la animación con distintas técnicas y a, más actualmente, la manipulación de ese movimiento en vivo. Haremos un breve recorrido visual y técnico de está evolución, desde la fotografía hasta el vjing en vivo.

Itziar Garaluce

Estudió cinematografía en el Centro d'Estudis Cinematografics de Catalunya, en Barcelona. Como artista visual ha trabajado como directora de videos musicales y realizadora de visuales en vivo con bandas de música como Mon Laferte, Oreka TX, Torreblanca, Coyoli y Extraños en el Tren, entre otros. Durante 5 años trabajó en la plataforma ANIMASIVO, dedicada a la animación experimental como coordinadora de imagen, el último año se ha desempeñado en la misma área en los festivales Punto de Vista, Gaztefilm y Zineleku que se llevan a cabo en Pamplona y Vitoria-Gasteiz respectivamente.

Taller Mashup table: edición colectiva cinematográfica (infantil y adultos) Impartido por Drac Magic 2 horas infantil // 4 horas adultos

MashUp Table es un invento tecnológico que permite trabajar el montaje cinematográfico de manera colectiva, intuitiva y creativa sin la necesidad de utilizar ningún programa. La superficie sensible recupera la dimensión tangible del montaje cinematográfico, una dimensión que se ha perdido en la era digital. Este taller nos permitirá acercarnos a esta nueva forma de concebir el montaje, tanto a pequeños como a adultos.