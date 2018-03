televisión

A las 22:30 horas

Berri Txarrak, esta noche, en 'Ur Handitan'

A.E.|EiTB

13/03/2018

Tras ofrecer 17 conciertos en seis países durante 25 días, esta semana preparan el gran concierto que ofrecerán en Euskal Herria.

Esta noche el grupo musical Berri Txarrak será protagonista del programa de ETB1 'Ur Handitan. Tras ofrecer 17 conciertos en seis países durante 25 días de gira, esta semana preparan el gran concierto que ofrecerán en Euskal Herria. Será el próximo sábado en el BEC de Barakaldo ante más de 10.000 personas.

El programa se ha acercado a Lekunberri, Bilbao y Hondarribia para conocer la vida de tres músicos profesionales que difunden el rock en euskera en plazas y recintos internacionales.

El grupo que cumplirá un cuarto de siglo surgió en Lekunberri. En su época escolar, con 14 años, Gorka Urbizu empezó a tocar la guitarra junto a sus amigos.

Aitor Oreja, quien fue guitarrista del grupo en aquella época, recuerda muy bien los comienzos. Para Oreja, aquellos años fueron los mejores y más inocentes. Tras dedicar diez años de su vida al grupo decidió dejarlo, aunque la decisión no le resulto nada fácil, ya que desde entonces no ha ido a ningún concierto: "para mi es difícil", explica. Aún hoy el grupo de su corazó le provoca sensaciones agridulces: "ellos están allí y yo no, y eso, en algunos momentos, no es fácil".

David Gonzalez entró como músico profesional en Berri Txarrak. Durante la adolescencia, en la época en la que el fútbol ocupaba todo su tiempo, su hermano llevó un bajo a casa y eso cambió su vida de arriba a abajo. Los miembros del grupo tienen personalidades muy diferentes: Gorka es tranquilo e inteligente; Galder es una máquina y David, nervioso y profesional.

Para Galder Izagirre la música ha sido una pasión, pero pensaba encaminar sus pasos hacia el mundo de la fotografía cuando le llamaron de Berri Txarrak. Tomó la decisión de formar parte del grupo al instante y sin ningún atisbo de dudas. A partir de ese momento, además de tocar la batería, se dedica a fotografiar el grupo por todo el mundo.

David y Galder Izagirre son padres y contarán en el programa lo que supone ser parte del grupo y vivir la paternidad fuera de casa. Lo comparan con la vida de los pescadores por su dureza y por las necesidades que tienen los que están en casa.

Por su parte, Nerea Urbizu, hermana de Gorka, deja claro que en su casa la música era parte de la familia. Define a su hermano como vergonzoso, introvertido, humilde y listo. Gorka se transforma en casa y en el escenario; pasa del blanco al negro, pero en palabras de su hermana, siempre tiene los pies en la tierra.

'Berri Txarrak' se emite hoy a las 22:30 horas en ETB1 y eitb.eus.