El Conquistador del Fin del Mundo

EPISODIO 9

Ana acaba con Félix y abre la lata del equipo verde de 'El Conquis'

EiTB

13/03/2018

Los azules han demostrado que su osadía con los salvajes cangrejos en el juego de inmunidad. Por otro lado, Ana ha eliminado al valiente Félix en el duelo de la tumba guadua.

Los verdes se creían invencibles y quizá ese ha sido en talón de Aquiles del equipo de Eneko. Félix ha cavado su propia tumba con su exceso de celo por ir a los duelos. Además de ofrecerse otra vez para el duelo, ¿por qué Felix elige a Ana y no a Lorea que llega agotada del duelo anterior? Preguntas para la historia que no tienen explicación para un supuesto aspirante a conquistador. El gasteiztarra aducía necesidad de acción para justificar su osadía. Cierto o no, lo que sorprende es la actitud de Eneko poniendo en riesgo una y otra vez sin ninguna necesidad al que supuestamente es su mano derecha. Sea como fuere, Ana ha abierto la lata verde y todos saben, incluidas las serpientes, que los intocables ya no lo son tanto; el juego acaba de empezar.

En el otro lado de la balanza se encuentra Ana, reforzada a nivel de aventura también en su propio equipo y, sobre todo, personalmente; pase lo que pase, ella ha cambiado el curso de la aventura eliminando al primer verde, un punto de inflexión en la aventura.

Habrá que ver si también supone un giro en el equipo rojo que sigue de capa caída y con la moral por los suelos. El equipo pinchó una vez más en el juego, es cierto que Gorrotxa volvió a tropezar con la misma piedra del año pasado, pero el resto del equipo tampoco brilló en el juego de inmunidad.

Los cangrejos tampoco fueron el punto fuerte del equipo verde que también terminó muy lejos de los azules que, una vez más, demostraron que en las pruebas más salvajes no tienen rival. La imagen de Tután arrastrándose boqueando a punto del desmayo o la de Delfo gritando y pateando los paredones no parecían muy buen augurio; pero lo cierto es que el equipo de Telmo pasó por encima de los otros dos como una apisonadora, asegurándose una semana tranquila, aunque con el disgusto que les dio la traicionera ruleta del 'Conquistador del Caribe'.

La eliminación de Félix abre una nueva fase en la aventura; azules y rojos han comprobado que los de Eneko son humanos y que los ricos también lloran.

