El Conquistador del Fin del Mundo

Episodio 13

Unai cae ante Krasi en el duelo más duro de la aventura

EiTB

10/04/2018

El duelo de enroscar la maroma no se ha resuelto hasta el final. Los verdes han ganado el juego de equilibrio en bauprés gracias a la exhibición de Zuriñe durante el último tramo.

Al final, Maritxu y Ana se han salido con la suya en el episodio 13: Unai ya está de vuelta en casa y lo más curioso es que el favorecido ha sido un recién llegado de los azules, Krasi. No es menos cierto que la estrategia de las rojas ha sido avalada por los votos del resto del equipo, pero aun así, no deja de sorprender la inquina contra el bilbaíno. Algo muy grave, que hasta el momento no nos han dicho, ha tenido que pasar en el campamento porque la falta de convivencia con el resto no parece razón suficiente para tamaña actitud.

Sea como fuere, Unai se marcha de "El Conquistador del Caribe" con la cabeza bien alta habiendo afrontado el duelo más duro hasta el momento, el de enroscar la maroma. Los 60 metros de maroma mojada lastrados con cadena no son un duelo para cualquiera, además la balanza no se desequilibró hasta el último segundo. Chapeau para los dos y ojo con Krasi que, con su golpe de mano, ha presentado su candidatura para la victoria final, por si alguien no se había dado cuenta todavía.

Aunque la prueba de inmunidad del equilibrio en bauprés era asequible para cualquiera de los dos equipos, los de Isma y Gorrotxa han llegado moralmente lastrados a la prueba por el simple hecho de tener que embarcarse en un cayuco. La experiencia de los rojos con esta embarcación no ha sido positiva, es más, podríamos decir que se ha convertido en algo traumático: decir "cayuco" delante de los rojos supone tener media prueba ganada. La verdad es que la prueba ha resultado mucho más igualada de lo que parecía en un primer momento y si la balanza al final ha caído al lado de los verdes ha sido por la exhibición de Zuriñe en el último tramo. Por cierto, una prueba en la que Unai no lo ha hecho nada mal, aunque de poco le ha valido.

Un paso más hacia la unificación y un paso muy importante para los ganadores, ya que descansar en el campamento rico y recobrar fuerza con una buena comida es mucho a estas alturas.

