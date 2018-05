El Conquistador del Fin del Mundo

Episodio 19

Y los finalistas de esta edición de 'El Conquistador del Caribe' son…

18/05/2018

Aiora, Eider, Gotzon, Meltxor, Odei, Seleta y Zuriñe se enfrentarán en el laberinto. Lo harán a ciegas, y se guiarán por el sonido de la campana que tendrá Julian. El lunes, a las 22:30.

¡Por fin ha llegado el día! En el episodio de este lunes conoceremos la identidad de los finalistas de "El Conquistador del Caribe" de este año. Por lo tanto, el capítulo 19 no será apto para cardíacos.

Los siete aventureros que aún continúan en la lucha se jugarán el primer pase a la final en el juego de inmunidad. Un reto que ya es un viejo conocido para todos, pero que nunca deja de sorprender: el laberinto.

Un laberinto en el que la lucha individual pone a cada cual en su sitio, zanjando el tema de las quejas y excusas, que por equipos admite, al poder cargar tintas contra el resto de compañeros. Además, Aiora, Eider, Gotzon, Meltxor, Odei, Seleta y Zuriñe se enfrentarán al nuevo recorrido con los ojos vendados guiándose tan solo por el sonido de la campana en manos de Julian.

Por si todo esto fuera poco, en el centro del laberinto tendrán una pequeña sorpresa con forma de gusano que puede no ser del agrado de todos. Por lo tanto, el primer billete para la final va a ser caro de verdad.

Los seis que no consigan ese primer pase tendrán que empezar a mover ficha de cara a la asamblea, si es que no lo han hecho ya, porque los tres que no consigan eludir el duelo se la jugarán a una carta; sin duda la forma más angustiosa de llegar a la final.

No te pierdas el episodio 19 de "El Conquistador del Caribe", el lunes, tras el "Eguraldia" de la noche, a las 22:30, en ETB2 y eitb.eus. Además, se pueden ver todos los episodios en EiTB a la carta.