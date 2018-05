El Conquistador del Fin del Mundo

Episodio 19

¡Odei y Meltxor se han quedado fuera de la gran final de 'El Conquis'!

EiTB

22/05/2018

Seleta, Aiora, Zuriñe, Eider y Gotzon disputarán la gran final. Seleta ha sido el ganador del juego del laberinto. Gotzon, a punto de quedarse fuera de la final en el duelo de trepar por las guaduas.

Odei y Meltxor se han quedado a las puertas de la gran final de "El Conquistador del Caribe" tras perder el último duelo ante el incombustible Gotzon. El donostiarra ha conseguido colarse in extremis en la gran final para complicarles las cosas un poquito más a Seleta, Aiora, Zuriñe y Eider, sus rivales en la lucha por la corona de esta edición.

El duelo más importante de la aventura ha resultado agónico. Ninguno de los tres contrincantes quería quedarse fuera de la final y pasar a engrosar la lista más odiada de "El Conquistador". Pero la dificultad de trepar a lo alto de las guaduas húmedas, unido al cansancio acumulado a lo largo de la aventura, a punto ha estado de dejar a los tres fuera de la ansiada final. Gotzon, fiel a su estilo, ha sacado fuerzas de flaqueza de no se sabe dónde y ha conseguido una agónica ascensión haciéndose con el banderín que le ha abierto las puertas de su sueño.

Odei y Meltxor han llegado a este último duelo por caminos bien desiguales, aunque a la postre el resultado ha sido el mismo.

El de Asteasu ha "culebreado" sin parar desde el momento que no ha conseguido el pase para la final en el juego de inmunidad. Su habilidad para salsear y enredar no tiene límite, pero Zuriñe y Aiora tenían las cosas muy claras y no han traicionado a Eider.

Por su parte, Meltxor, también fiel a su estilo, ha asumido su destino sin rechistar y se ha presentado en el duelo con muchas ganas, pero con poca convicción.

No hay duda de que las chicas han jugado muy bien su baza y por eso están en la gran final junto a Gotzon y a Seleta. El de Berriatua, tras vencer en el juego del laberinto individual, ha vivido unas apacibles horas antes del día D.

Seleta, Aiora, Zuriñe, Eider y Gotzon se la jugarán en una final durísima y muy igualada. A lo largo de la aventura los cinco han demostrado estar sobradamente preparados para cualquier tipo de prueba y sin duda darán la talla en la lucha definitiva por la ikurriña en la que además de fuerza y técnica habrá que utilizar mucho la cabeza.

No te pierdas la gran final de "El Conquistador del Caribe", el lunes, 28 de mayo, tras el "Eguraldia" de la noche, a las 22:30, en ETB2 y eitb.eus. Además, se pueden ver todos los episodios en EiTB a la carta.