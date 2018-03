La noche de

LaNocheDe

¡Estas son las preguntas más sexistas de Hollywood!

EITB

20/03/2018

El programa nos desvela cuáles son las preguntas más sexistas que se les han hecho a algunas de las actrices más famosas de Hollywood.

Por suerte son cada vez más las actrices que deciden tomar cartas en el asunto y denunciar las situaciones sexistas que sufren en su día a día; las entrevistas que les hacen a las actrices no es una excepción, y hoy descubriremos algunas de las preguntas más sexistas que se han hecho públicas.

Comenzamos con Scarlett Johansson y la entrevista que le hicieron cuando se estrenó la segunda película de Los Vengadores. A la actriz le preguntaron por su dieta y sobre sus trucos para conseguir ponerse el ceñido traje negro de su personaje… En el caso de su compañero de reparto Robert Downey Junior, por el contrario, en la misma rueda de prensa los entrevistadores se centraron en su carrera y dejaron de lado aspectos relacionados con su vida privada.

La actriz no se quedó callada y fue ella la que lanzó una pregunta a los periodistas que acudieron a la rueda de prensa: “¿Cómo es que a él le hacen preguntas interesantes y existenciales, y a mí me hacen las preguntas de RABBIT FOOD?”. Aunque molesta por la pregunta, Scarlett acabó respondiendo, con brevedad, sobre la preparación física para su papel. No obstante, se negó a hacerlo en otra entrevista, cuando hablando sobre el mismo personaje, le preguntaron por su ropa interior.

Curiosamente, esa pregunta la hizo el mismo periodista que en otra ocasión decidió que en una entrevista con Anne Hathaway era más interesante preguntarle por los ejercicios que hacía para adelgazar. La entrevista coincidió con el estreno de la película de El caballero oscuro en la que la actriz encarna a Catwoman, la "mujer gato". Ante la ausencia de preguntas sobre su carrera o por los premios y la insistencia del periodista por los ejercicios para perder peso, la verdad que la actriz terminó dando una divertida respuesta: "¿Estás intentando perder peso? ¿Cuál es el problema?, se te ve bien, …, ¿estás intentando ponerte un traje de gata?". Poco parece importarles a los periodistas que Anne Hathaway ganara un Oscar a la mejor actriz secundaria por Los miserables, por alguna razón los periodistas parecían estar empeñados en preguntarle por su peso.

La justificada queja de las actrices es que a ellas se les pregunta siempre por su forma física o por la ropa que llevan, mientras que a sus compañeros les hacen, normalmente preguntas más serias. Por esta misma razón, Cate Blanchett, en medio de una alfombra roja, exigió a un cámara que no enfocara a su vestido, sino a su cara. Su ejemplo ha cundido entre otras actrices como Keira Knigthley, que fue muy cortante cuando le preguntaron sobre cómo se las arreglaba para conciliar su éxito profesional con su vida sentimental, a lo que la actriz respondió lanzando otra respuesta preguntando al periodista si alguna vez ha pensado en hacerle esa misma pregunta a un hombre.

Aún así, Helen Mirren es la actriz considerada pionera en plantarse ante preguntas sexistas; una actriz, que además está de actualidad porque esta viernes se estrena la película El viaje de sus vidas. Además, en su casa guarda un Oscar de mejor actriz principal por la película La reina, y aunque hoy por hoy sea una actriz respetadísima, no lo era tanto cuando era joven. Por aquel entonces había triunfado en los teatros de Londres interpretando los más difíciles papeles femeninos de las obras de Shakespeare, y aun así, en las entrevistas optaban por pasar por alto su talento y preguntarle por sus pechos, sobre si creía que sus "atributos físicos" podrían haber influido en sus ambiciones de ser una actriz seria.

El periodista, Michael Parkinson, fue acusado más tarde de ser "un viejo verde" por la propia Helen Mirren. La actriz pudo desquitarse de aquella primera entrevista cuando volvió a ser entrevistada, 31 años más tarde, por el mismo periodista. Y aunque habían pasado ya varios años, ella recordaba perfectamente su primer encuentro, y no dejó pasar la oportunidad de soltar algunas pullas.