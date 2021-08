Asier Sanz gana el premio World Humor Awards por caricaturizar a Trump con una chuleta

El caricaturista vasco Asier Sanz ha ganado el primer premio en el apartado Caricatura Personal de la sexta edición del World Humor Awards, que se concede en Parma (Italia), por un collage-caricatura de Donald Trump realizado con una chuleta de res.

En este certamen de ciudad italiana de Salsomaggiore, en la provincia de Parma, participan por invitación humoristas gráficos de todo el mundo, y en esta edición han presentado sus obras 250 artistas de 75 países.

Sobre su obra premiada, Sanz ha explicado que imaginó que Trump se podría hacer con una chuleta de carne y estuvo seis meses recorriendo carnicerías y supermercados hasta que por fin encontró una chuleta que tenía más o menos la forma adecuada, en la que recortó su perfil con un cuchillo.

No es la primera vez que el expresidente norteamericano ha sido motivo de inspiración para Asier Sanz, que le ha caricaturizado en varias ocasiones anteriores. En 2018, un collage de Trump realizado con mortadela, una banana, chorizo y cartulina, que fue publicado en la revista Tapas, se hizo viral en las redes sociales y después fue portada del libro "Fake Views? The Donald Trump Book covers", del escritor británico Ben Arogundade.

'Fake Views? The Donald Trump Book Of Covers: A New Illustrated Biography Of The Election Of America?s 45th President'