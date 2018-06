Azkena Rock 2018

22-23 de junio

Van Morrison y Joan Jett & The Blackhearts encabezan el Azkena Rock Festival

Agencias | Redacción

21/06/2018

El festival gasteiztarra de rock arranca el jueves en la ciudad con conciertos previos al festival, que abrirá su recinto de Mendizabala este viernes, 22 de junio, a las 17:00 horas.

Van Morrison (viernes) y Joan Jett & The Blackhearts (sábado) serán los cabezas de cartel este fin de semana, 22 y 23 de junio, de la decimoctava edición del Azkena Rock Festival de Vitoria.

Un total de 36 bandas pasarán por los diferentes escenarios que la organización ha previsto y que se encuentran ya preparados en Mendizabala para acoger a los numerosos visitantes que comenzarán a llegar a Vitoria.

Este jueves, en la céntrica plaza de la Virgen Blanca, el Osteguna Rock ofrecerá de forma gratuita y a partir de las 18:30 las actuaciones de Radiofobia, Las Furias, Doojiman & the Exploders y los barceloneses The Golden Graham.

Además, hay que añadir la fiesta que con la denominación "ARF Preparty" contará hoy en la sala Jimmy Jazz con la actuación de Liza Colby Sound y el grupo vasco de rock Cobra, que cuenta en sus filas con miembros de Kokein, Berri Txarrak o Dinero.

La plaza de la Virgen Blanca contará a los mediodías con la presencia de The Sheepdogs el viernes y del cuarteto de James Taylor el sábado, a los que hay que sumar en esta ocasión, y por primera vez, la presencia por las calles de la Broken Brothers Brass Band, una banda al estilo New Orleans que hará sin duda más amenas las esperas para los conciertos vespertinos.

El recinto de Mendizabala se abrirá el viernes a partir de las cinco de la tarde. Habrá tres escenarios principales -God, Respect y Love- a los que hay que sumar, como ya ocurriera en la anterior edición, el espacio TrashVille, que acogerá apuestas más trasgresoras y sugerentes en un entorno más de sala pequeña que de gran concierto.

Además de Van Morrison y Joan Jett, el público podrá ver las descargas de MC5, Chris Robinson Brotherhood (excantante de Black Crowes), Dead Cross (con el cantante de Faith No More y el batería de Slayer), Rival Sons, Girlschool, The Allnighters y Tutan Come On (viernes) así como de Moot the Hoople, Gluecifer, Turbonegro, Berri Txarrak o Nuevo Catecismo Católico (sábado).

En definitiva, Vitoria sonará este fin de semana a rock de la mano del Azkena, al que se espera que asistan entre 30 000 y 35 000 personas.