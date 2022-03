10/03/2022 12:22 Azkena Rock 2022 16-18 de junio El Azkena Rock Festival agrega a su cartel a The Afghan Whigs, Jerry Cantrell, Toy Dolls y Soziedad Alkoholika EITB Media Además, el festival de Vitoria ha anunciado su distribución por días. El jueves destacan The Offspring y Fu Manchu; el viernes Social Distortion y Jerry Cantrell; y el sábado Patti Smith, Emmylou Harris y Suzi Quatro. Escuchar la página Escuchar la página

El Azkena Rock Festival de Vitoria-Gasteiz se celebrará, tras dos años de parón forzoso, los días 16, 17 y 18 de junio en Mendizabala.

La organización ya había anunciado la presencia en el festival de pesos pesados del rock como es el caso de Patti Smith, The Offspring, Emmylou Harris, Social Distortion o Suzi Quatro, y hoy ha ampliado el cartel con el anuncio, entre otros, de The Afghan Whigs; Jerry Cantrell, líder de Alice in Chains, Hiss Golden Messenger, Michael Monroe, Life Of Agony, Mad Sin, Ilegales, Morgan y los vascos Soziedad Alkoholika, Delirium Tremens, Vulk, Joseba Irazoki eta Lagunak y Nukore.

En la parte negativa, la organización del festival ha confirmado la caida del cartel de L7, Reverend Horton Heat, The Marcus King Band y Shooter Jennings.

Las entradas de día se pondrán a la venta el próximo lunes a un precio de 45 euros para el jueves, y 65 euros para el viernes y el sábado.

Así queda el cartel del Azkena Rock Festival 2022:

Jueves, 16 de junio

THE OFFSPRING - FU MANCHU - THE TOY DOLLS - MORGAN - HISS GOLDEN MESSENGER - MORGAN WADE - DIRTY HONEY

Viernes, 17 de junio

THE AFGHAN WHIGS - SOCIAL DISTORTION - DRIVE-BY TRUCKERS - JERRY CANTRELL - SOZIEDAD ALKOHOLIKA - LIFE OF AGONY - ILEGALES - DELIRIUM TREMENS - ADIA VICTORIA - MAD SIN - CHUCK PROPHET AND THE MISSION EXPRESS - THE FAITHLESS - NUKORE

Trashville: KLINGONZ - LA PERRA BLANCO - LOVESICK DUO - TIBURONA

Sábado, 18 de junio

PATTY SMITH AND BAND - EMMYLOU HARRIS - SUZI QUATRO - MICHAEL MONROE - BLACK MOUNTAIN - RYLEY WALKER - ISRAEL NASH - DANIEL ROMANO'S OUTFIT - ROBYN HITCHCOCK & LOS DEL HUEVOS BAND - DEWOLFF - VULK - JOSEBA IRAZOKI ETA LAGUNAK - WICKED WIZZARD

Trashville: MESSER CHUPS - OH! GUNQUIT - SUICIDE GENERATION - NEGRA CUCARACHA TERRORFOLK