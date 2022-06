Azkena Rock 2022 Entrevista "En el Azkena se ven pocos móviles y muchos brazos en alto disfrutando del directo" Natxo Velez | EITB Media Publicado: 16/06/2022 09:57 (UTC+2) Última actualización: 16/06/2022 09:57 (UTC+2) Veinte años después de su primera edición y, coronavirus mediante, tres años después de la última, el Azkena Rock Festival está de vuelta en Vitoria-Gasteiz. La organización está deseando abrir las puertas esta tarde a las 18:00 horas. Escuchar la página Escuchar la página

Si alguien tuviera que elegir ir a un solo festival con la condición de no conocer el cartel, mi consejo sería que fuera al Azkena Rock Festival (ARF). No sabrás quién va a tocar, pero sabrás que te encontrarás con valores seguros del rock en su más amplia expresión, un público con criterio y buen ambiente en un cómodo recinto como el de Mendizabala.

Este año, después de un año de suspensión y un Azkena Rock Festival Special Edition en 2021 más modesto y con un formato más reducido en el Iradier Arena, la distorsión, los ritmos acelerados y diferentes himnos generacionales volverán a sonar Mendizabala para alivio de los azkeneros y las azkeneras.

Hay por delante tres días de rock en la capital alavesa, en los que se podrá escuchar desde el punk rock de The Offspring, Social Distortion, al country de Emmylou Harris y Morgan Wade, el punk de The Toy Dolls, Vulk o Surfbort, el stoner de Fu Manchu, los ecos metal de Soziedad Alkoholika y Life of Agony, el pop rock de Delirium Tremens, el rock de Jerry Cantrell, el protopunk único de Patti Smith, el rock americano de The Afghan Whigs y Drive by Truckers y elegantes ritmos de Morgan y Aida Victoria.

Hemos hablado con Eva Castillo, directora de Comunicación de la empresa organizadora, Last Tour, y con Yahvé M. de la Cavada, responsable de Booking del Azkena Rock Festival.

Después de dos años sin poder realizar el festival, por fin está aquí el Azkena Rock Festival. ¿Con qué ánimo afrontáis esta edición?

Eva Castillo: Con mucha ilusión. Volvemos a reunirnos con la gran familia Azkena, que no dejó de apoyarnos en estos dos años: los que están delante del escenario y los que estamos detrás trabajando.

¿Qué ha sido lo más duro de estos dos años?

Eva Castillo: Ha sido muy duro hacer frente a dos años de cero ingresos y tener que acudir a ayudas y créditos para poder aguantar y mantener el equipo.

En el plano personal, se ha notado mucho la falta del directo y la energía que nos aporta a todas las personas que organizamos el festival durante todo el año. Ahora ya está el escenario más claro, pero han sido muchos meses de incertidumbre.