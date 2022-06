Azkena Rock 2022 ARF Arranca el Azkena Rock Festival 2022: consulta aquí todos los conciertos y sus horarios EITB Media Publicado: 16/06/2022 19:51 (UTC+2) Última actualización: 16/06/2022 19:58 (UTC+2) Patti Smith o The Offspring son algunos de los artistas que se subirán al escenario a lo largo de este fin de semana. Además, Kim Lenz y Alexis Evans ofrecerán conciertos gratuitos en la Virgen Blanca el viernes y el sábado. Escuchar la página Escuchar la página

Euskaraz irakurri: Hasi da Azkena Rock Festival 2022: begiratu hemen kontzertuak eta ordutegiak

Tras tres años de espera, este jueves ha arrancado en Vitoria-Gasteiz el Azkena Rock Festival, que celebrará su 20ª edición a lo largo de los días 16, 17 y 18 de junio en Mendizabala. Este año, se subirán al escenario Patti Smith, The Offspring, The Afghan Whigs, Social Distortion, Emmylou Harris, Suzi Quatro, Fu Manchu, Drive-By Truckers, Jerry Cantrell, The Toy Dolls, Michael Monroe, Soziedad Alkoholika, Morgan, Surfbort y muchos más.

Además de en los escenarios principales, también habrá otras opciones en la carpa Trashville, donde tocarán, entre otros, Teenage Werewolves, Micky y Los Colosos del Ritmo y Lord Diabolik.

Fuera de los escenarios, la organización ha preparado otros aderezos como la atracción "Wall of Death", con motoristas acróbatas, y autos de choque.

Conciertos en la Virgen Blanca

El viernes y el sábado (13:30), habrá conciertos gratuitos en la plaza de la Virgen Blanca. El viernes Alexis Evans, músico de soul francés, ofrecerá un a los 50. El sábado será el turno de Kim Lenz, representante del rockabilly actual.

Araba ARF Tour

A modo de aperitivo, el Azkena Rock Festival ofrece dos conciertos gratuitos en Laguardia y Rivabellosa. El sábado 4 de junio, en Laguardia, actuará Sotomonte, el proyecto en solitario del getxoztarra Jokin Salaverria, y Entropía, banda de space rock y sonidos psicodélicos surgida en la capital alavesa.

El sábado siguiente, 11 de junio, la parada será en la Plaza de los Fueros Rivabellosa con los gasteiztarras Outgravity y John Dealer & The Coconuts.

Horarios

AZKENA ROCK FESTIVAL

Mendizabala, Vitoria-Gasteiz

16, 17 y 18 de junio 2022

Jueves, 16 de junio

18:00 Apertura de puertas

GOD

18:15 DIRTY HONEY

20:05 HISS GOLDEN MESSENGER

22:25 MORGAN

00:55 THE OFFSPRING

RESPECT

19:10 MORGAN WADE

21:10 THE TOY DOLLS

23:40 FU MANCHU

TRASHVILLE

21:00 LORD DIABOLIK

23:00 MICKY Y LOS COLOSOS DEL RITMO

01:00 TEENAGE WEREWOLVES

02:45 ENEIDA FEVER!

Viernes, 17 de junio

Plaza Virgen Blanca

13:30 ALEXIS EVANS

17:00 Apertura de puertas

GOD

17:30 THE FAITHLESS

19:15 JERRY CANTRELL

21:50 AFGHAN WHIGS

00:40 SOCIAL DISTORTION

RESPECT

18:20 SURFBORT

20:30 DRIVE-BY TRUCKERS

23:15 SOZIEDAD ALKOHOLIKA

02:05 LIFE OF AGONY

LOVE

18:00 NUKORE

19:15 ADIA VICTORIA

20:45 MAD SIN

22:15 DELIRIUM TREMENS

01:50 ILEGALES

TRASHVILLE

Trashville A Go-Go!

19:00 LOVESICK DUO

21:15 NEGRA CUCARACHA TERRORFOLK

23:00 LA PERRA BLANCO

01:15 KILINGONZ

03:15 RUNAWAY LOVERS DJS

04:55 TITO RAMONE

Rat Hole

02:15 WENDY PELAYO

04:15 ALEX DBDB

Sábado, 18 de junio

Plaza Virgen Blanca

13:30 KIM LENZ

17:00 Apertura de puertas

GOD

17:30 WICKED WIZZARD

19:15 ISRAEL NASH

21:35 PATTI SMITH

0:25 SUZI QUATRO

RESPECT

18:20 DEWOLFF

20:20 EMMYLOU HARRIS

23:10 BLACK MOUNTAIN

01:45 MICHAEL MONROE

LOVE

18:00 JOSEBA IRAZOKI ETA LAGUNAK

19:20 ROBYN HITHCOCK Y LOS DEL HUEVOS BAND

20:50 RYLEY WALKER

23:45 VULK

01:50 DANIEL ROMANO'S OUTFIT

TRASHVILLE

Trashville A Go-Go!

19:00 TIBURONA

21:00 MESSER CHUPS

23:00 OH! GUNQUIT

01:00 SUICIDE GENERATION

03:15 ESTRELLA ELECTRÓNICA

04:55 ZOMBIERELLA

Rat Hole

02:15 ADRIÁN VS. SANTO

4:15 CHERIES DJs

Bono: 145€

Bono + camping: 160€

Camping 4 noches: 15€

Entrada de día: jueves: 45€ y viernes y sábado: 65€