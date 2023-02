Azkena Rock 2023 15-17 de junio El Azkena Rock Festival suma a su cartel la reunión de The Soundtrack of Our Lives N. V. | EIB Media Publicado: 15/02/2023 10:34 (UTC+1) Última actualización: 15/02/2023 10:34 (UTC+1) La banda sueca tocará en el festival gasteiztarra el viernes, 16 de junio. También actuarán en Mendizabal Amanda Shires, Billy Childish y los ya anunciados Rancid, Incubus, The Pretenders, Iggy Pop, Melvins, Alter Bridge, El Drogas… Escuchar la página Escuchar la página

El Azkena Rock Festival sigue desvelando su cartel para la 21ª edición, que se celebrará los días 15, 16 y 17 de junio en el recinto de Mendizabala.

Dentro de las nuevas confirmaciones, destaca la reunificación del grupo sueco The Soundtrack Of Our Lives, que vuelve a los escenarios tras una década de inactividad.

Además, el espacio Thrasville, una sala con ambiente de sala de conciertos dentro del festival, habrá garaje, surf y rockabilly de la mano de Billy Childish capitanea los primeros nombres de este escenario, a quien secundarán The Kaisers, Steel Beans y The Reverend Peyton's Big Damn Band.

También actuarán en la carpa King Salami And The Cumberland Three y los daneses Hola Ghost, además de los catalanes Los Tiki Phantoms y el multinstrumentista Nestter Donuts.

Se suman al cartel, asimismo, la artista norteamericana Amanda Shires y Cordovas, y el concierto gratuito en la plaza de la Virgen Blanca el sábado al mediodía de Chuck Prophet & The Mission Express.

Además, la organización ha adelantado que aún quedan grupos y solistas por anunciar.

Las entradas para el festival siguen a la venta: 155 euros el bono de tres días y 50 (jueves) y 70 euros (entrada para el viernes o el sábado) los tiques de día. Los menores de 14 años (incluidos) podrán entrar gratis, y habrá una entrada reducida para jóvenes de 15 a 23 años (incluido) a través del Bono Gaztea (100 euros).

Jueves 15

RANCID

EL DROGAS (BARRICADA – 40º) – STEVE EARLE

LIHER – LYDIA LUNCH RETROVIRUS

MONSTER MAGNET – OS MUTANTES

Trashville: THE KAISERS – NESTTER DONUTS

Viernes 16

THE PRETENDERS – INCUBUS

BONES OF MINERVA – CALEXICO – CORDOVAS

EARTHLESS – THE GUAPOS – GWAR

MATCHBOX – PASADENA – S8NT ELEKTRIC

THE SOUNDTRACK OF OUR LIVES

THE UNDERTONES

Trashville: HOLA GHOST – THE REVEREND PEYTON'S BIG DAMN BAND – LOS TIKI PHANTOMS

Sábado 17

IGGY POP – LUCINDA WILLIAMS

ALTER BRIDGE – THE BEVIS FROND

BRIGADE LOCO – EZPALAK

JIM JONES ALL STARS – LUCERO

MELVINS – THE NUDE PARTY

ANA POPOVIC – AMANDA SHIRES

NAT SIMONS & CHERIE CURRIE

Trashville: WILD BILLY CHILDISH & CTMF – KING SALAMI AND THE CUMBERLAND THREE – STEEL BEANS

Virgen Blanca: CHUCK PROPHET & THE MISSION EXPRESS