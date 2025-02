Azkena Rock 2024 19-21 de junio John Fogerty vuelve al Azkena Rock Festival N. V. | EITB Media Publicado: 12/02/2025 10:38 (UTC+1) Última actualización: 12/02/2025 10:53 (UTC+1) El líder de la Creedence Clearwater Revival se une Manic Street Preachers como cabeza de cartel de la 23ª edición del festival vitoriano, en el que también estarán Margo Price y The Lemon Twigs. John Fogerty en Vitoria en 2017. Foto: Efe. Whatsapp

Euskaraz irakurri: John Fogertyk Azkena Rock Festivalen joko du berriz

El Azkena Rock Festival, que celebrará su 23ª edición los días 19, 20 y 21 de junio, anuncia que John Fogerty, líder la mítica banda Creedence Clearwater Revival, será uno de los cabezas de cartel este año junto a Manic Street Preachers.

Fogerty tuvo que suspender su actuación en el festival en 2020, pero el público vasco pudo gozar de su espectacular actuación en 2017 en el festival rockero de la capital alavesa.

También se suman al cartel, además de Fogerty, la cantautora estadounidense Margo Price, la banda australiana de hard rock C.O.F.F.I.N, el power pop rock retro de The Lemon Twigs y Sarria.

Todos ellos se unen a los ya anunciados a Manic Street Preachers, The Flaming Lips interpretando su disco Yoshimi Battles the Pink Robots, Lucinda Williams, Richard Hawley, The Hellacopters, P.I.L., Turbonegro, Buzzcocks, Dead Kennedys, Ezezez, Quique González, Kaotiko y Libe, entre otros y otras.

Los bonos ya están a la venta en la web del festival por 140 euros (+ "gastos de gestión") o en la modalidad Bono Gaztea (100€ + gastos, para menores de 23 años) o Bono Cuadrilla (al comprar 5 bonos, se recibirán 6). Las y los menores de 14 años podrán entrar gratis.