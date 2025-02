Azkena Rock 2024 19-21 de junio El Azkena Rock Festival presenta la programación de Trashville, el escenario de rock más sucio N. V. | EITB Media Publicado: 17/02/2025 10:41 (UTC+1) Última actualización: 17/02/2025 10:41 (UTC+1) Wau y los Arrrghs!!!, The Neanderthals, Los Straijackets, The Devils, Escape-ism, Fléau, Gogoponies y Las Jennys de Arroyoculebro son algunos de los grupo que actuarán en la carpa del festival vitoriano. Concierto en el escenario Trashville del ARF. Foto: Last Tour. Whatsapp

Euskaraz irakurri: Azkena Rock Festival jaialdiak Trashville rock zikinaren agertokiko programazioa aurkeztu du

Después de presentar una programación encabezada por Manic Street Preachers y John Fogerty, el festival Azkena Rock Festival de Vitoria-Gasteiz ha anunciado hoy la programación del escenario Trashville, en el que se mezclan garage, rockabilly, surf, psychobilly y punk.

Actuarán en el escenario de la carpa los grupo Wau y los Arrrghs!!!, The Neanderthals, Los Straijackets, el dúo italiano The Devils, Escape-ism, Fléau, Gogoponies, el punk poligonero de Las Jennys de Arroyoculebro, Mambo Rambo, Thee Scarecrows Aka, The Sex Organs y Wallaroos.

Además de todas estas bandas, Fogerty y Manic Street Preachers, estarán en la 23ª edición del Azkena Rock Festival, entre otros y otras, The Flaming Lips, Lucinda Williams, The Hellacopters, Richard Hawley y Margo Price.