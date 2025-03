Azkena Rock 2024 19-21 de junio Dinosaur Jr y The Damned, para cerrar el cartel del Azkena Rock Festival N. V. | EITB Media Publicado: 12/03/2025 11:09 (UTC+1) Última actualización: 12/03/2025 11:09 (UTC+1) El festival vitoriano presenta su cartel completo y la distribución por días de los conciertos; la programación del jueves estará liderada por los propios Dinosaur Jr, la del viernes por John Fogerty y Lucinda Williams y la del sábado por Manic Street Preachers. Dinosar Jr tocará íntegro el disco "Without a Sound" Whatsapp

El festival Azkena Rock Festival ha completado su cartel, y ya conocemos qué grupos actuarán en cada una de las tres jornadas. Además, la organización ha anunciado que, más allá de los grupos ya confirmados, estarán sobre el escenario de Mendizabala Dinosaur Jr (tocarán el disco Without a Sound de 1994), The Damned, Bobbie Dazzle, Cherie Currie, The Pill y Eh, Mertxe!.

En los conciertos gratuitos de la plaza de la Virgen Blanca actuarán Kitty, Daisy & Lewis y Laurie Wright.

El jueves, 19 de junio, Dinosaur Jr y su líder J Mascis serán los cabezas de cartel de la primera jornada, y estarán junto a ellos The Damned, Melissa Etheridge, Buzzcocks, Quique González, Libe y Masters of Reality además de, en el espacio Trashville, Wau y los Arrrghs!!!, Fléau, Gogoponies, Mambo Rambo DJs y El Chico.

La segunda noche será, sobre todo, la del compositor principal y voz de la Creedence Clearwater Revivial, John Fogerty, aunque el suyo no será el único gran nombre del rock ese día. También estarán en la capital alavesa Lucinda Williams y Johnny Rotten, voz de los Sex Pistols, con su proyecto Public Image Limited, en un cartel que también presenta a Turbonegro, C.O.F.F.I.N., Bobbie Dazzle, Diamond Dogs & Chris Spedding play Little Richard, La Estrella Azul Live, Kaotiko, Psilicon Flesh, Reckless Kelly, Robert Jon & The Wreck y Sarria.

En la carpa Trashville, estarán Los Straitjackets, Escape-ism, Las Jennys De Arroyoculebro y Thee Scarecrows AKA, y antes, en la plaza de la Virgen Blanca, Laurie Wright.

Para terminar el festival las rockeras y los rockeros podrán disfrutar de los galeses Manic Street Preachers, The FLaming Lips (tocando el disco Yoshimi Battles the Pink Robots), Richard Hawley, The Hellacopters, Margo Price, Cherie Currie, The Chesterfield Kings, Dead Kennedys, Derby Motoreta's Burrito Cachimbra, Eh, Mertxe!, Ezezez, The Lemon Twigs y The Pill.

En la plaza de la Virgen Blanca actuarán el sábado Kitty, Daisy & Lewis.

Las entradas de día se pondrán comprar desde hoy, y los bonos continúan a la venta incluidos el Bono Gaztea (100€ + gastos, para menores de 23 años) y el Bono Cuadrilla (al comprar 5 bonos, recibirán 6).

Jueves, 19 de junio

DINOSAUR JR. play 'Without A Sound'

THE DAMNED

MELISSA ETHERIDGE

BUZZCOCKS

QUIQUE GONZÁLEZ

LIBE

MASTERS OF REALITY

Trashville:

WAU Y LOS ARRRGHS!!!

FLÉAU

GOGOPONIES

MAMBO RAMBO

DJs:

EL CHICO

Viernes, 20 de junio

JOHN FOGERTY

LUCINDA WILLIAMS

PUBLIC IMAGE LIMITED

TURBONEGRO

C.O.F.F.I.N

BOBBIE DAZZLE

DIAMOND DOGS & CHRIS SPEDDING play Little Richard

LA ESTRELLA AZUL Live

KAOTIKO

PSILICON FLESH

RECKLESS KELLY

ROBERT JON & THE WRECK

SARRIA

Trashville:

LOS STRAITJACKETS

ESCAPE-ISM

LAS JENNYS DE ARROYOCULEBRO

THEE SCARECROWS AKA

DJs:

ALTA TENSIÓN DJs

BORJA NIHIL

MISS STRYTCHNINE

ROCK NIGHTS

TXIKI ARF

Virgen Blanca:

LAURIE WRIGHT

Sábado, 21 de junio

MANIC STREET PREACHERS

THE FLAMING LIPS play 'Yoshimi Battles the Pink Robots'

RICHARD HAWLEY

THE HELLACOPTERS 30th Anniversary

MARGO PRICE

CHERIE CURRIE plays The Runaways

THE CHESTERFIELD KINGS

DEAD KENNEDYS

DERBY MOTORETA'S BURRITO CACHIMBA

EH, MERTXE!

EZEZEZ

THE LEMON TWIGS

THE PILL

Trashville:

THE NEANDERTHALS

THE DEVILS

THE SEX-ORGANS

WALLAROOS

DJs:

BILBA GROTBILL

DJ BONE

MALANDA

NAT SIMONS JUKEBOX

TXIKI ARF

Virgen Blanca:

KITTY, DAISY & LEWIS