Azkena Rock 2025 19-21 de junio El Azkena Rock Festival presenta sus horarios N. V. | EITB Media Publicado: 22/05/2025 11:34 (UTC+2) Última actualización: 22/05/2025 11:34 (UTC+2) Vitoria-Gasteiz ya espera a John Fogerty, Manic Street Preachers, Dinosaur Jr., Lucinda Williams y otros muchos grupos y artistas. Consulta los horarios del festival. John Fogerty actuará el viernes pasada la medianoche

Euskaraz irakurri: Azkena Rock Festival jaialdiak ordutegiak argitaratu ditu

La organización del festival rockero por excelencia, el Azkena Rock Festival de Vitoria-Gasteiz, ha desvelado los horarios de su 23ª edición, que tendrá lugar en el recinto de Mendizabala los días 19, 20 y 21 de junio.

El jueves estará encabezado por Dinosaur Jr. Y contará con la presencia de mitos del rock como The Damned, Buzzcocks y Lee Rocker, contrabajista de Stray Cats que se suma al cartel tras la baja de Masters of Reality.

18:00 Apertura de puertas

GOD

19:10h BUZZCOCKS

21:10h MELISSA ETHERIDGE

23:40h DINOSAUR JR. play 'Without A Sound'

RESPECT

18:15h LIBE

20:15h QUIQUE GONZÁLEZ

22:25h THE DAMNED

01:05 LEE ROCKER of the Stray Cats

TRASHVILLE -Trash a go-go!

19:15h MAMBO RAMBO

21:15h FLÉAU

22:30h GOGOPONIES

0:30h WAU Y LOS ARRRGHS!!!

2:00h EL CHICO

El viernes el día arrancará en la Virgen Blanca con el cantautor londinense Laurie Wright, y ofrecerá los conciertos de leyendas como John Fogerty, Lucinda Williams y Johnny Rotten, cantante de Sex Pistols, con la banda Public Image Limited.

Plaza de la Virgen Blanca

13:30h LAURIE WRIGHT

MENDIZABALA

17:00 Apertura de puertas

GOD

17:30h SARRIA

19:20h RECKLESS KELLY

21:40h LUCINDA WILLIAMS

00:25h JOHN FOGERTY

RESPECT

18:25h LA ESTRELLA AZUL Live

20:25h PUBLIC IMAGE LIMITED

23:05h TURBONEGRO

02:00h KAOTIKO

LA SALVE

18:00h PSILICON FLESH

19:20h BOBBIE DAZZLE

20:50h C.O.F.F.I.N

23:20h ROBERT JON & THE WRECK

01:55h DIAMOND DOGS & CHRIS SPEDDING play Little Richard

TRASHVILLE -Trash a go-go!

18:30h LAS JENNYS DE ARROYOCULEBRO

20:00h THEE SCARECROWS AKA

22:30h ESCAPE-ISM

01:00h LOS STRAITJACKETS

02:30h ROCK NIGHTS

04:30H MISS STRYCHNINE

TRASHVILLE - Rat Hole

17:30-20:30h TXIKI ARF

02:00h BORJA NIHIL

04:00h ALTA TENSIÓN DJs

El sábado se abrirá con la actuación gratuita en la Virgen Blanca de Kitty, Daisy & Lewis, trío británico de R&B, swing, country y blues, y más tarde actuarán en Mendizabala, entre otras y otros, Manic Street Preachers, The Flaming Lips, que interpretarán íntegramente su álbum 'Yoshimi Battles the Pink Robots', Richard Hawley, The Hellacopters y Cherie Currie, que regresa para hacer justicia a los himnos de las legendarias The Runaways de quienes fuera cantante.

Plaza de la Virgen Blanca

13:30h KITTY, DAISY & LEWIS

MENDIZABALA

17:00 Apertura de puertas

GOD

17:30h EH, MERTXE!

19:05h RICHARD HAWLEY

21:30h THE FLAMING LIPS play 'Yoshimi Battles the Pink Robots'

00:20h MANIC STREET PREACHERS

RESPECT

18:15h THE PILL

20:20h THE LEMON TWIGS

22:55h MARGO PRICE

01:55h THE HELLACOPTERS 30th Anniversary

LA SALVE

18:00h EZEZEZ

19:20h CHERIE CURRIE plays The Runaways

21:00h THE CHESTERFIELD KINGS

23:20h DERBY MOTORETA'S BURRITO CACHIMBA

01:50h DEAD KENNEDYS

TRASHVILLE -Trash a go-go!

18:30h WALLAROOS

20:00h THE SEX ORGANS

22:15h THE DEVILS

00:50h THE NEANDERTHALS

02:30h MALANDRA

04:30h NAT SIMONS JUKEBOX

TRASHVILLE - Rat Hole

17:30-20:30h TXIKI ARF

02:00h DJ BONE

04:00h BILBA GROTBILL