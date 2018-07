Bilbao BBK Live

11-14 de julio

Bilbao BBK Live Bereziak llevará Kobeta al centro de la ciudad

eitb.eus

06/07/2018

El festival Bilbao BBK Live ofrecerá desde el miércoles, 11 de julio, hasta el sábado conciertos gratuitos de un total de 20 bandas en seis escenarios repartidos por Bilbao.

Bilbao BBK Live Bereziak cierra su programación gratuita con un total de 20 bandas repartidas en seis escenarios dispuestos en diferentes puntos de la ciudad. Los organizadores del festival han sumado al cartel el festival Play’N’Kids (sábado, de 10:00 a 18:00 en el Arenal), que incluye actividades infantiles y el concierto para familias Earth Songs Project.

Además, se añaden las actuaciones de Garbayo, Uniforms, Izaro, North State y los DJ Jotapop, Let, Djake y Bitches Deejays. El jueves a las 13:00 horas en la Gran Vía habrá un concierto sorpresa.



Este año, el Bilbao BBK Live estrenará dos escenarios: el escenario Volkswagen Driving Music, ubicado junto al estadio de San Mamés y el escenario Torres Isozaki Heineken. Estos escenarios se suman a los de Jardines Cinzano (Albia), Arenal Heineken y escenario Barco by Jägermusic.

Además, el sábado se podrá asistir a un conciertos en directo en un barco que surcará la Ría de Bilbao con D’Valentina, Yawners y North State, que darán un concierto de 15 minutos cada uno. Habrá tres viajes, a las 12:00, las 13:00 y las 14:00 horas, la entrada será libre hasta completar aforo y el barco saldrá del muelle Pio Baroja.

Así queda el cartel de la programación gratuita del Bilbao BBK Live Bereziak:





Miércoles 11



Volkswagen Driving Music (San Mamés)

17:00 JOTAPOP

18:00 POLOCK

18:50 JOTAPOP





Jueves 12



Sala BBK

13:00 Artista sorpresa



Volkswagen Driving Music (San Mamés)

16:30 LET DJ

17:15 VENTURI

18:00 LET DJ

18:30 UNIFORMS

19:15 LET





Viernes 13



Arenal Heineken

13:00 NEUMAN



Jardines Cinzano (Albia)

14:00 GRISES



Torres Isozaki Heineken

15:00 GENGAHR



Volkswagen Driving Music (San Mamés)

17:00 DJAKE

18:00 RURAL ZOMBIES

18:45 DJAKE





Sábado 14



Arenal Heineken

10:00- 18:00 Festival PLAY’N’KIDS

12:00 EARTH SONGS PROJET (dentro del Festival Play’n’Kids)

14:00 JOE CREPÚSCULO



Barco By Jägermusic (Muelle Pío Baroja)

12:00, 13:00 y 14:00 D’VALENTINA + YAWNERS + NORTH STATE



Jardines Cinzano (Albia)

13:00 TRIÁNGULO DE AMOR BIZARRO



Torres Isozaki Heineken

15:00 IZARO



Volkswagen Driving Music (San Mamés)

17:00 BITCHES DEEJAYS

18:00 GARBAYO

18:45 BITCHES DEEJAYS