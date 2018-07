Bilbao BBK Live

12-14 de julio

La decimotercera edición de Bilbao BBK Live ofrece 96 conciertos en siete escenarios

eitb.eus

10/07/2018

Los cabezas de cartel de esta edición del festival bilbaíno serán Florence + The Machine, The XX y Gorillaz. Ya no quedan bonos para el festival, que comenzará este jueves.

El Bilbao BBK Live sigue creciendo y apostando por un cartel cada vez más alejado del rock, más ecléctico y más electrónico. Este año Kobeta espera desde el jueves a 120 000 personas que podrán ver a 96 grupos y solistas (26 más que el año pasado) en siete escenarios (dos más que en 2017).

Los cabezas de cartel de este año son Florence + The Machine (jueves), The XX (viernes) y Gorillaz (sábado), pero vienen flanqueados por grandes nombres como Alt-J, The Chemical Brothers, My Bloody Valentine, Childish Gambino y su “This is America”, Noel Gallagher, David Byrne, King Gizzard & The Lizard Wizard, Parquet Courts, Benjamin Clementine y Cigarettes after Sex.

En cuanto a la música vasca, también tendrá su hueco en el festival. Participarán Iseo & Dodosound, Cecilia Payne, Hakima Flissi, Ibon Errazkin, Lukiek, Rural Zombies, Pet Fennec, Borrokan y Aneguria.

Los bonos, los más caros de la historia del festival, se han agotado hace ya unos días, y tampoco hay plazas ya para acampar en el camping junto al recinto.

Según sus organizadores, el objetivo del Bilbao BBK Live es “buscar nuevos públicos y propuestas musicales”. En ese sentido, han querido resaltar que solo cinco grupos de los que forman el cartel de este año han estado antes tocando en Kobeta.

Respecto al cambio de perfil del público, es notoria la bajada en la media de edad de los asistentes: “Hace cuatro años, la mayoría eran hombres de entre 35 y 40 años, mientras que hoy en día el espectador medio sería el de una mujer de entre 25 y 27 años. El año pasado, un % 54 de los asistentes fueron mujeres.

Cambios

Este año introducirá cambios logísticos, como es el hecho de que la pulsera para entrar en el festival habrá de retirarse antes de subir al autobús, para lo que la organización pondrá puestos tanto en el BEC como en San Mames.

Además, los más madrugadores podrán pasar el lunes y el martes por Gran Vía 21 a realizar el canje de la pulsera por la entrada en horario de 11:00 a 20:00 horas.

Nuevos espacios

El Bilbao BBK Live 2018 estrenará dos nuevos espacios: Firestone, dirigido a grupos emergentes, y Lasai (junto a Basoa), que tendrá como eje la música más reposada.

Además, en la zona de acampada habrá actividades como conciertos, sesiones de DJ y yoga.

Y durante el día, se podrá disfrutar en Bilbao de conciertos gratuitos dentro del ciclo Bereziak, que llevará música a las torres Isozaki, el Arenal, jardines de Albia y los alrededores de San Mamés.

Sistema de pago cashless

El Bilbao BBK Live volverá a ser un festival sin dinero en efectivo. El público podrá realizar todos los pagos del festival (merchandising, comida y bebida) gracias a la tecnología integrada en las pulseras inteligentes que cada asistente recibirá al validar su entrada y que garantiza un sistema de pago seguro.

La recarga de la pulsera puede hacerse online, a través de la web o la app del festival, o de manera física, en efectivo o tarjeta, en los puntos de recarga habilitados en el recinto de Kobetamendi.

Campaña contra las agresiones sexistas

Por segundo año consecutivo, Last Tour y el Ayuntamiento de Bilbao presentan una nueva campaña de prevención de las agresiones sexistas con el lema “Ez beti da Ez. No es no”.