Bilbao BBK Live

DEL 11 AL 13 DE JULIO

Weezer, primera confirmación de Bilbao BBK Live 2019

REDACCIÓN | EITB.EUS

13/07/2018

Bilbao BBK Live 2019 se celebrará del 11 al 13 de julio. Los bonos de tres días ya están en venta en el festival de este año, a un precio especial de 85 euros.

Bilbao BBK Live ya ha empezado a preparar la programación del año que viene. Los organizadores han anunciado el primer grupo que tocará en el festival del 2019: Weezer.

A parte de anunciar este concierto, también han fijado las fechas del Bilbao BBK Live 2019. Se celebrará del 11 al 13 de junio, y ya están en venta los bonos de tres días. El bono se lanza a un precio oferta de 85€ que solo podrá adquirirse en el stand oficial situado en el recinto durante estos tres días de festival.





Recorrido del grupo Weezer

Rivers Cuomo, Patrick Wilson, Brian Bell y Scott Shriner crearon Weezer el año 1992. Este grupo californiano es símbolo de rock alternativo en EEUU. Además, la musica de Weezer ha pasado de generación en generación, gracias a las canciones como "Buddy Holly", "Island In The Sun" o "El Scorcho". En total han publicado 11 discos.

Mientras tanto, no faltará música en Kobeta hoy y mañana. Tras el éxito de los conciertos de ayer, quedan otros dos largos días para los adictos a la música. Gurpos como The XX, Gorillaz, The Chemical Brothers, Noel Gallager's High Flying Birds y My Bloody Valentine, entre otros, serán los encargados mover a todos los que asistirán el viernes y sábado al festival.