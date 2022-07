Bilbao BBK Live BILBAO BBK LIVE Bilbao BBK Live clausura su 15ª edición con récord: 115 000 asistentes EITB MEDIA Publicado: 10/07/2022 11:31 (UTC+2) Última actualización: 10/07/2022 12:16 (UTC+2) El festival ya tiene fecha para 2023: se celebrará el 6, 7 y 8 de julio, como siempre, en Kobetamendi. Escuchar la página Escuchar la página

Actuación de Pet Shop Boys en el Festival Bilbao BBK Live, ayer. Foto: EFE Whatsapp

Bilbao BBK Live se ha despedido hoy de Kobetamendi tras acoger su 15ª edición con récord de asistencia: 115 000 personas ha asistido a los tres días de festival que ha ofrecido actuaciones de más 100 artistas estatales e internacionales.

Según la promotora musical Last Tour, han sido tres días "de festival que, sin duda, han servido de celebración de su decimoquinto aniversario, un esperado regreso después de dos años de espera que confirma que la esencia única del festival sigue presente".

En su balance, los organizadores han subrayado que "Bilbao BBK Live es un festival internacional e intergeneracional". "Este año el rango de edad se ha ampliado, cada vez son más las familias que se acercan desde primera hora de la tarde con sus hijos, ya sean de temprana edad o adolescentes, albergando así dos generaciones en un mismo festival. Esa mezcla de edades en el festival se debe al reflejo de la diversidad de los sonidos que hemos escuchado en el festival, y al importante aumento de venta a través de la Gazte Txartela (tarjeta joven), que favorece el consumo de cultura en los más jóvenes", señalan.

Asimismo, han destacado la "dimensión internacional" del evento "marcado por la diversa procedencia de sus asistentes".

Los icónicos LCD Soundsystem, Pet Shop Boys, Placebo, Moderat, The Killers, Stromae, Nathy Peluso, Bomba Estéreo, M.I.A, Four Tet, J Balvin, Nacho Vegas, Nilüfer Yanya, Supergrass o Zahara, entre muchos otros, han demostrado, según Last Tour, "que todo cabe en Bilbao BBK Live, y eso es lo que lo hace grande y único como ningún otro".