26/04/2021 04:55 Cine Premios ÓSCAR Chloé Zhao hace historia y gana el Óscar a la mejor dirección por "Nomadland" N. V. | EITB Media La directora de "Nomadlan" es la segunda mujer en 93 ediciones en llevarse el premio a la mejor dirección.

Chloé Zhao se llevó esta noche el Óscar a la mejor dirección por "Nomadland" en la 93 edición de los premios de la Academia de Hollywood, un premio con el que hace historia al convertirse en la segunda directora que triunfa en esta categoría.

"Siempre he encontrado bondad en toda la gente que he conocido, este premio va para todos los que sacan la bondad de las personas que conocen, eso me inspira a seguir", afirmó la cineasta sobre el escenario.

A lo largo de casi un siglo tan solo cinco mujeres habían sido candidatas en esta categoría y únicamente Kathryn Bigelow lo ganó, por "En tierra hostil", en el año 2010.

La directora también aspiraba al premio al mejor guion adaptado, que finalmente fue para los debutantes Christopher Hampton y Florian Zeller por "El padre".