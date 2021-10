12/10/2021 14:09 Cine BILBAO Nueve largometrajes competirán en la sección dedicada a "operas prima" de Zinebi AGENCIAS | EITB MEDIA Entre los cineastas que competirán por el premio Zinebi First Film (ZIFF), siete son mujeres y dos hombres. El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao se celebra del 12 al 19 de noviembre. Escuchar la página Escuchar la página

Nueve directores y directoras noveles de cine competirán este año por el premio Zinebi First Film (ZIFF), la sección dedicada a operas prima dentro de la 63 edición del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, que celebrará del 12 al 19 de noviembre. La cumple este año su sexta edición y entre los cineastas que competirán por el premio Zinebi First Film (ZIFF), siete son mujeres y dos hombres.

Las nueve películas elegidas para competir en la Sección Oficial de ZIFF-ZINEBI First Film proceden de 12 países: La chica nueva, de la argentina Micaela Gonzalo; Faya Dayi, de Jessica Beshir; Freizeit oder: das Gegenteil von Nichtstun, el documental dirigido por Caroline Pitzen; Los fundadores, de Diego Hernández; Language Lessons, de la actriz norteamericana de origen cubano Natalie Morales; Odpuscanje, dirigido por la realizadora eslovena Marija Zidar; Rock Bottom Riser, del director luso-estadounidense Fern Silva; y The Train Passed By, de la realizadora coreana Kam Jeong-won.

El Gran Premio ZIFF está dotado con 12 000 euros y el Premio del Jurado Joven, con 2000 euros. Los premios de la Sección Oficial de ZIFF ZINEBI First Film se entregarán en la ceremonia de clausura de la 63ª edición de ZINEBI que tendrá lugar en el Teatro Arriaga.

El jurado internacional de esta sección de ZINEBI estará compuesto por la cineasta y artista visual alemana Helena Wittmann, la periodista y crítica de cine Paula Arantzazu Ruiz; y la escritora y programadora italiana Eva Sangiorgi.