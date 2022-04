Cine 2-7 de mayo Dock of the Bay ya tiene listo su repertorio N. V. | EITB Media Publicado: 12/04/2022 12:22 (UTC+2) Última actualización: 12/04/2022 12:22 (UTC+2) El Festival de Cine Documental Musical de San Sebastián proyectará 23 documentales en su decimoquinta edición, entre el 2 y el 7 de mayo. Escuchar la página Escuchar la página

Dock of the Bay ha anunciado qué películas proyectará entre los días 2 y 7 de mayo en los cines Príncipe y el Teatro Principal. Según Eva Riera, directora del festival donostiarra de cine documental musical, han preparado un programa "amplio" que ofrecerá un total de 23 documentales.

En la Sección Oficial de largometrajes, se podrán ver a partir del 2 de mayo Nothing Compares. Sinéad O'Connor, película sobre la cantante irlandesa, una incursión en el spoken word por parte de My Lover the Killer. Lydia Lunch, Mija, Talking Like Her. Connie Converse, Nightclubbing: The Birth of Punk Rock in NYC sobre la historia del rock en los 70, Italo Disco. The Sparkling Sound of the 80s y Anonymous Club. Courtney Barnett, sobre la cantante australiana.

Además, el viernes, 6 de mayo, se ofrecerá una serie de cortometrajes en la sala 10 de los cines Príncipe entre los que se incluye Ignora, del músico y cineasta vasco Hannot Mintegia, quien retrata a través de imágenes capturadas en Irun, Copenhague y San Sebastián a dos artistas sonoros como Ainara LeGardon e Ignacio Córdoba.

Por ultimo, la sección Perfect Day ofrecerá una selección de los documentales más destacados a nivel internacional como una historia sobre la localidad mallorquina de Magaluf, la relación entre el hip hop y el skate, la película Nueve Sevillas, que define a través de la historia de nueve personas las fronteras espaciotemporales del arte y el baile flamenco…