Izaskun Arandia: "Me gustaría que el público disfrutara y aprendiera tanto como yo lo he hecho" Natxo Velez | EITB Media Publicado: 31/03/2023 11:31 (UTC+2) Última actualización: 31/03/2023 11:31 (UTC+2) Este viernes llega a los cines el documental "My Way Out". El primer largometraje dirigido por Izaskun Arandia lleva a la pantalla la historia de un club trans de Londres, The WayOut.

Euskaraz irakurri

Euskaraz irakurri: Izaskun Arandia: "Nik filma egiten disfrutatu eta ikasi dudana publikoak disfrutatu eta ikastea nahiko nuke"

La discoteca The WayOut, un club nocturno para chicas trans y personas respetuosas en general, fue inaugurado en Londres en 1993, y cumple, por tanto, 30 años ofreciendo, a pesar de las numerosas dificultades, un espacio para que cada persona se muestre como es.

En la película "My Way Out", que se estrena en cines este viernes 31 de marzo coincidiendo con el Día de la Visibilidad Trans, la cineasta Izaskun Arandia (Tolosa, 1972) ha condensado en una hora la historia y las historias que guarda el local, a través de testimonios e imágenes de archivo.

Hablamos con la directora.

¿Cómo conociste el club The WayOut? ¿Qué te llamó la atención sobre este "santuario seguro" para decidir llevar su historia a la pantalla?

En 2016, mientras estaba en la fase de documentación para otro proyecto junto a Yogurinha Borova (ese proyecto se terminó convirtiendo en la webserie "Ni Naiz Naizena"), la propia Yogurinha me explicó que existía en Londres esta discoteca tan especial y que hacía ya tiempo que soñaba con conocer algún día el WayOut.

La siguiente vez que fui a Londres, me puse en contacto con la dueña del WayOut, Vicky Lee, y aparecí por allí un sábado por la noche. Aquella misma noche pensé que tanto Vicky como la discoteca merecían un documental.

Me pareció un lugar muy especial: vi a la gente bailando y socializando con alegría, libertad y comodidad, y me di cuenta inmediatamente que todo ello se debía a Vicky. Es ella quien ha garantizado que siga siendo un lugar seguro para las personas trans durante 30 años.

Rápidamente comenzamos a desarrollar el documental "My Way Out".

Después de decidir qué ibais a contar, definiste cómo hacerlo. ¿Por qué decidiste que no habría un narrador y que se intercalarían imágenes de archivo, testimonios de los y las protagonistas e imágenes actuales del club?

Tenía claro desde el principio que quería que las protagonistas contaran sus historias y experiencias. Yo tomé el papel de espectador, y después, como directora, mi labor ha sido mostrar en la película y transmitir las enseñanzas recibidas.

En "My Way Out" realizamos un ejercicio retrospectivo en el que repasamos los 30 años de la discoteca, basándonos en la actual sala. Por tanto, era muy importante usar imágenes de archivo para que se viera la evolución del local.

A través de las entrevistas, las protagonistas han podido contar sus vivencias en primera persona, lo que creo que establece una conexión emocional con la audiencia.

'My Way Out'

Tanto la película "My Way Out", que ha contado con financiación colectiva, como el propio club The WayOut son proyectos populares. ¿Cuáles han sido los principales escollos y apoyos para llevar la película a las pantallas?

El mayor empujón nos lo dio la campaña de crowdfunding que lanzamos al principio. Nos mostró que la ciudadanía tenía ganas de ver y apoyar esta película. Gracias a esa financiación pudimos hacer los primeros viajes a Londres y los primeros rodajes.

A partir de ahí, todo lo hemos tenido que autofinanciar mis coproductores y mi propia productora, ya que no hemos recibido ninguna subvención pública.

Otro gran escollo fue la pandemia. Tuvimos que suspender el primer rodaje, que habíamos previsto para agosto de 2020, porque cerraron la discoteca y no pudimos viajar durante un largo tiempo.

Además del propio local, existen cinco protagonistas principales: Vicky Lee, Lesley, Kam, Geri y Andie. ¿Cómo definirías brevemente a cada una de ellas?

VICKY LEE (68)

Creadora del club WayOut. Es el alma del local, artista y MC. La madre superiora del club. Se identifica como "inbetweenie". A través de Vicky, hemos profundizado en las tres décadas de historia del WayOut.

LESLEY (67)

Es una persona cis, y mujer de Vicky. Vivió la transición de esta de una manera muy difícil y confusa. A través de terapia y un profundo amor, han conseguido superar la crisis y siguen felices juntas 50 años después.

ANDIE (69)

Nos habla de los problemas mentales que ha dejado atrás desde que comenzó a ir al WayOut. Su expresión de género es a veces masculina y otras veces femenina.

GERI (40)

Cantante nacida en Filipinas. Debutó como cantante en Inglaterra, en la discoteca WayOut. Su padre le pegaba palizas debido a su identidad sexual y de género. Quiere ser aceptada como cualquier artista.

KAM (42)

Nacida en Inglaterra, es de origen indio. Su cultura la llevó a rechazar su verdadera identidad. Kam nos habla sobre su transición médica, y nos describe en la película sus vivencias trans como una experiencia positiva y maravillosa.

Andie, 'My Way Out'

La película ya ha hecho su recorrido desde que la estrenarais en el pasado Zinemaldia. ¿Qué respuesta habéis percibido? ¿Qué les ha parecido a sus protagonistas?

Ha tenido un gran recibimiento en los festivales que la han escogido, y a la gente le ha gustado mucho. A pesar de contar historias duras, es una película muy positiva y alegre. Está repleta de música dance, y el público sale satisfecho del cine.

En febrero de 2022 fuimos a Londres a enseñar a las protagonistas el último montaje, y les gustó mucho. No se imaginaban cómo íbamos a contar sus historias, y se quedaron alucinadas. Vicky y Lesley están muy contentas y agradecidas por la visibilidad que la película ha dado al local y a las personas trans, y porque hemos tratado el tema con mucho respeto y sensibilidad.

¿Qué futuro le deseas a la película en su desembarco en salas?

Tiene asegurada la distribución en el Estado español a través de Atera Films. Me gustaría que estuviera en el mayor número posible de cines, y espero que tanta gente como sea posible tenga la oportunidad de conocer las historias que se cuentan en la película.

Por otra parte, que el público disfrutara y aprendiera tanto como yo lo he hecho, cuando vea la película en el cine.

