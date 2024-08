Cine Zinemaldia 'Pobres criaturas', de Yorgos Lanthimos, Gran Premio Fipresci 2024 agencias | eitb media Publicado: 26/08/2024 12:47 (UTC+2) Última actualización: 26/08/2024 12:47 (UTC+2) Premiada con cuatro Óscar, cinco premios Bafta, dos Globos de Oro y el León de Oro de Venecia, el nuevo galardón se entregará en la gala de inauguración del Zinemaldia. Escuchar la página Escuchar la página

La película 'Pobres criaturas' ('Poor things'), del director griego Yorgos Lanthimos, ha obtenido el Gran Premio Fipresci a la mejor película de 2024, galardón que se entregará el 20 de septiembre en la gala de inauguración del 72 Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

La Federación Internacional de Críticos de Cine ha elegido al filme de Lanthimos entre todos los estrenados tras el 1 de julio de 2023 en una votación en la que han participado 791 especialistas de todo el mundo, ha informado este lunes el Zinemaldia en un comunicado.

Las otras cuatro películas finalistas han sido 'Do not Expect Too Much from the End of the World', de Radu Jade; 'El mal no existe', de Ryusuke Hamaguchi; 'All of US Strangers', de Andrew Haigh; y 'The Seed of the Sacred Fig', de Mohamad Rasoulof, que se podrá ver este año en la sección Perlak.

'Pobres criaturas', protagonizada por Emma Stone, Mark Ruffalo y Willem Dafoe se estrenó en 2023 en el Festival de Venecia, donde obtuvo el León de Oro.

La película ha logrado dos Globos de Oro, cinco premios Bafta y cuatro Óscar, entre ellos el de mejor actriz para Emma Stone.

El Fipresci se entregará en la gala de inauguración del Festival de San Sebastián, el 20 de septiembre, jornada en la que se programará una proyección del filme.

Desde su creación en 1999 han recibido el Gran Premio Fipresci cineastas como Maren Ade, Pedro Almodóvar, Paul Thomas Anderson, Alfonso Cuarón, Jean-Luc Godard, Ryusuke Hamaguchi, Michael Haneke, Aki Kaurismäki, Richard Linklater, Terrence Malick, George Miller, Cristian Mungiu y Chloé Zhao.