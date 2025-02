Cine Cine británico "Cónclave" y "The brutalist" destacan en los premios BAFTA del cine británico EITB Media Publicado: 17/02/2025 07:38 (UTC+1) Última actualización: 17/02/2025 07:44 (UTC+1) Ambas películas empatan con cuatro máscaras doradas, pero el drama papal se lleva el premio a la mejor película en 78 edición de los premios del cine británico. El equipo de "Conclave" posa en Londres con el premioa mejor película Whatsapp

El drama papal Cónclave logró el premio a la mejor película en la 78 edición de los Premios BAFTA del cine británico, entregados esta pasada noche en Londres. La película dirigida por Edward Berger empató a cuatro máscaras con la película The brutalist, que logró el premio en dos de las categorías principales, la de mejor actor protagonista (Adrien Brody) y mejor dirección (Brady Corbet).



Tan solo dos años después, el director alemán Edward Berger repitió con Cónclave la hazaña conseguida en 2023, cuando su cinta bélica All Quiet on the Western Front ('Sin Novedad en el Frente') consiguió la máscara dorada a mejor película.



A diferencia de aquella vez, Berger no ha hecho doblete, ya que en esta ocasión ha sido Brady Corbet (The brutalist) el ganador del BAFTA a mejor dirección; The brutalist ganó además los premios a mejor guion adaptado y mejor edición.



En la categoría de mejor actriz protagonista la ganadora fue Mikey Madison por su papel en Anora.



Emilia Pérez, por su parte, se hizo con dos de las máscaras: la de mejor película de habla no inglesa y la de mejor actriz de reparto para la estadounidense de origen dominicano Zoe Saldaña.



También fueron premiadas A Real Pain, que logró dos galardones, junto a Wicked o Dune: Parte 2, que se repartieron cada una dos de las categorías técnicas; así como Wallace y Gromit, que se impuso en las de animación.



La cinta de terror gore The substance/La Sustancia se conformó con un galardón, al igual que la irlandesa Kneecap, fulgurante película sobre una banda de rap de Belfast que canta en gaélico y ganadora del premio al mejor debut; mientras el biopic de Bob Dylan A Complete Unknown se proclamó como la gran perdedora de la noche, al irse de vacío pese a contar con seis nominaciones.