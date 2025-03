Cine 4-11 de abril El Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián premiará a Helena Taberna N. V. | EITB Media Publicado: 27/03/2025 14:43 (UTC+1) Última actualización: 27/03/2025 14:43 (UTC+1) "Faisaien irla" inaugurará un festival que cerrará "Good one" en una gala en la que la cineasta navarra Helena Taberna recibirá un premio honorífico a su carrera. Se proyectarán un total de 48 películas. Lara Izagirre presentará el documental "Empoderío" Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Giza Eskubideen Donostiako Zinemaldiak Helena Taberna sarituko du

La cineasta navarra Helena Taberna recibirá el premio especial del 22º Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián, que se celebrará del 4 al 11 de abril e incluirá la proyección de 48 películas, entre ellas 'Good One' de India Donaldson que clausurará el certamen.

Taberna, directora, guionista y productora, recibirá el premio especial del certamen en reconocimiento a su "trabajo comprometido" y su mirada "feminista y social".

El "thriller fronterizo" 'Faisaien Irla' (2025), primer largometraje de Asier Urbieta y protagonizado por Jone Laspiur y Sambou Diaby, inaugurará el 4 de abril el festival, en el que se proyectarán 48 películas -25 largos y 23 cortos- de 25 países.

En la sección oficial se proyectarán los filmes 'Flying Hands', de Paula Iglesias y Marta Gómez; 'Following Harry', de Susanne Rostock, un documental sobre Harry Belafonte; y 'La historia de Souleymane', de Boris Ljkine.

También se exhibirán la sudafricana 'The Legend of the Vagabond Queen of Lagos', firmada por el colectivo Agbajowo; 'The New Yerar that Never Came', de Bogdan Muresanu, que aborda la revolución rumana de 1989; la mexicana 'Tratado de invisibilidad', de Luciana Kaplan, y 'Waves', del checo Jiri Madl.

Destaca, además, en esa Sección Oficial "Empoderío", un documental rodado en Bilbao por Lara Izagirre, centrado en un grupo de mujeres gitanas de Otxarkoaga.

Actividades paralelas como exposiciones, mesas redondas y coloquios, así como proyecciones matinales para escolares integran asimismo la programación de un festival que, según aseguran sus impulsores, pretende crear conciencia, sensibilizar y movilizar en defensa de los derechos humanos.